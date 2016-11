Keskerakonna esimees Jüri Ratas, IRLi esimees Margus Tsahkna ja sotside esimees Jevgeni Ossinovski ütlesid läbirääkimisvoorude vahepeal, et kokku on lepitud see, et madalapalgalistele tuleb maksusoodustusi, kuid täpsemad numbrid selguvad kõige varem esmaspäeva hommikul.

Lisaks maksumuudatustele oli täna juttu ka mõningate riigiettevõtete börsile viimisest, riiklikest investeeringutest ja potentsiaalsest laenuvõtmisest. Esimeeste sõnul kavatsevad nad riigi - ja vajadusel ka laenuraha - suunata teadus- ja infrastruktuuriinvesteeringutesse. Esimehed lükkasid ümber väite, nagu kasutataks laenuraha jooksvate kulutuste katteks.

Kuna koalitsiooniläbirääkimised on kestnud juba kolmapäevast, lisandus täna menüüsse ka sotsiaalpoliitika ja tervishoid. Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Maris Jesse abil jõudsid potentsiaalsed koalitsioonipartnerid mõistmisele, et tervishoiusüsteem vajab reformimist ja lisaraha. Kuigi läbirääkimiste ruumist väljunud Helmen Küti hinnangul olla üksmeel sama suur kui kalmistul ning Yana Toomi sõnul on kokku lepitud juba miljon asja, selgub see, milliseid reforme vaja on ja kuidas neid teha, alles järgmisel nädalal.

Mis puudutab tulevase valitsuse personalipoliitikat, siis siiani pole ministrite nimetamisest räägitud. Seega tuleb Eesti avalikkusel oodata vähemalt järgmise nädala lõpuni, et teada saada, kes võitis kihlveo teemal, kas doktor Viktor Vassiljevist, kes juhtumisi on ka Tallinna TV terviseteemalise saate juht (mille viimane osa on nähtav SIIT), saab tervise- ja tööminister ning keemik-anorgaanik-pedagoog ehk lihtsamalt öeldes koolipapa Märt Sults võiks oma nahktagile lisaks saada ka haridusministri nahkse portfelli.

Kolmikliidu koalitsioonikõnelused algasid kolmapäeval, mil arutati julgeolekuküsimusi. Neljapäeva õhtul jätkati maksu- ja majanduspoliitika ning riiklike investeeringutega. Ekspertidena olid kaasatud Swedbanki juhatuse esimees Robert Kitt, LHV Group juht Erkki Raasuke ja Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

Majandusteemadel jätkus arutelu ka reedel ja laupäeval ning nende venimisel mitme päeva peale on Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul selge põhjus – majandusküsimused on koalitsiooniläbirääkimiste kõige keerulisem koht, sest kõigil selles osas väga selged arusaamad. Nagu mainitud, lisandus täna majandusküsimustele sotsiaalpoliitika ja tervishoiu teema.