Ain Seppik: tollased vihased oponendid sisuliselt ühinevad Ühtse Venemaa koostööprotokolliga

Seppik rõhutab alustuseks, et tema ei olnud kõnealuse dokumendi isa nagu väidetakse. «Nii ilmselt sünnivad mingid legendid, kuid tegelikult oli see ikkagi kollektiivne looming,» nentis ta.

«Raske on täna soovitada midagi Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele, kuid pikemas perspektiivis soovitaksin mina see protokoll tühistada, kui nad seda muidu aktiveerida ei kavatse,» lausus Seppik ja põhjendas, et sellisel kujul ei ole dokumendil väga mõtet ja arvestades muutunud olusid, on protokoll Keskerakonnale takistuseks.

«Mind aga üllatab tõsiselt, et minu tollased vihased oponendid nüüd – peale Krimmi ja Ukrainat – selle protokolliga sisuliselt ühineda soovivad,» märkis Seppik ja täpsustas, et peab silmas eelkõige IRL poliitikuid.

Seppik nendib, et ilmselt ja kahjuks on mõnede inimeste jaoks siin maailmas kõik ostetav ja müüdav – kõik sõltub ilmselt hinnast. Protokoll iseenesest on Seppiku sõnul puhtalt ajaloodokument, kuid igal ajal samas aktiveeritav ja rakendatav. Kõik sõltub tema selgitusel Keskerakonna uuendatud erakonnast.

«IRL lisas aga oma kontole peale koostöö Interrinde juhi Jevgeni Koganiga ning elamislubade skandaali veel ka koostööprotokolli Ühtse Venemaaga. Oma valijatele peavad nad seda ise seletama,» oli Reformierakonda kuuluv Seppik kriitiline.

12 aastat tagasi sõlmitud koostööprotokollil Ühtse Venemaaga on esimesena Keskerakonna toonase juhatuse liikme Ain Seppiku allkiri ja teisena Mailis Repsi, toonase partei juhatuse liikme ja välissekretäri oma.

Seppik on tänini veendunud, et leping täitis toona eesmärki. «See õnnestus, see oli väga praktiline otsus ja aasta pärast saime valitsusse, kus tegime koos Reformierakonnaga kaks aastat väga head tööd, leian ma,» ütles Seppik Postimehele. «Poliitilises mõttes oli see lepe õigesti ja hästi tehtud.»