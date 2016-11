Nimekiri põhjustest, miks Tomberg sule sappa sai

Suurinvestori meede

EAS soovis 2017. aasta eelarvesse täiendavalt 10 miljonit eurot suurinvestori meetme jaoks, väites et EASi välisinvesteeringute keskuse potentsiaalsete investeeringute portfellis on täna kokku 38 tööstusettevõtete projekti, mille teostumisel tuleks Eestisse investeeringuid 297 miljoni euro ulatuses ja need looksid 1300 uut töökohta. Meetme väljatöötamisel selgus, et portfell on tühi ja potentsiaalsed võimalused on vaid olemasolevate laiendused.

OÜ Ermamaa

Kiirustades tehtud otsus on tekitanud ulatusliku mainekahju eelkõige Eesti riigile, presidendi institutsioonile ning EASile.

Eesti brändi kujundamine

Eesti brändiuuenduse projekti maksumus oli 200 000 eurot, millest 30 000 oli kavandatud märgi leidmisele. Nii suur summa kulutati tulemust saamata.

Välisinvesteeringute keskuse (VIK) töökorraldus

Avalik konkurss lõppes juba 31. juulil ja siiani ei ole suudetud keskusele juhti leida. Samuti on väga suure küsimärgi all VIKi kui osakonna sisuline töö.

Ettevõtlusagentuuri juurutamine

Ettevõtlusminister Liisa Oviir tahab senisest EASist ettevõtlusagentuuri, kus lähenetaks ettevõtjatele isiklikumalt. Ideed pole suudetud aga piisavalt juurutada.

e-Estonia Showroom​i soov mitte kuuluda EASi koosseisu

e-Estonia Showroom​ on üks Eesti peamisi esitluskanaleid. Tahtmatus mitte kuuluda EASi koosseisu annab ilmekalt edasi sõnumi, mida üks organisatsiooni osa arvab organisatsioonist, kelle ülesanne on kujundada ühtlasi ka Eesti riigi mainet nii kodu- kui välismaal.

EASi nõukogu otsustas tänasel erakorralisel koosolekul kutsuda tagasi EASi juhatuse esimehe Hanno Tombergi. «Selle põhjenduseks oli ministri (ettevõtlusminister Liisa Oviir - toim) soov ja avaldus, mille ta esitas eelmisel esmaspäeval,» ütles Mölder «Aktuaalsele kaamerale».

Lisaks Tombergile võib ametist tagasi astuda kogu EASi praegune juhtkond, kuid kas nii ka läheb, selgub järgmisel nädalal. Küsimusele, millal EAS võiks uue juhi saada, vastas Mölder BNSile, et see on veel ebaselge.

«Ma olen kuulanud ära kõik selgitused ja leian, et nõukogu otsus juhatuse esimees ametist vabastada on väga tark otsus,» ütles ettevõtlusminister Liisa Oviir Postimehele. «Organisatsiooni maine on selgelt kaalul ja selle eest on vastutav juhatus,» lisas minister.