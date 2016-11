«Pealtnägija»: riik kaotab pahatahtlike likvideerijate tõttu sadu miljoneid eurosid

«Pealtnägija» uuris skeemimeistreid koostöös taustauuringute firmaga Kreedix. Selgus, et Eestis on sadu isikuid, kes pakuvad võlgades firmade omanikule teenust firma likvideerida selliselt, et riik ega teised võlausaldajad ei saaks võlgu kätte, või et see oleks võimalikult keeruliseks tehtud.

Tipplikvideerijad ise kinnitavad, et nemad aitavad hädas ettevõtjal ainult tüütust bürokraatiast vabaneda, mitte pahategusid peita. Üle 50% varidirektoritest on kriminaalkorras karistatud.

Kokkuvõttes on Inforegistri andmetel tankistide abil juba maetud või matmist ootamas 11 000 ettevõtet, millel kokku 400 miljonit võlgu, millest enamik on võlad riigi ees.

Küsimus on – kuidas pahatahtlikele likvideerijatele piiri panna, karistamata ka ausaid ärimehi.