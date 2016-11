Kaitseminister Hanso kohtus USA senaatoritega

Minister kohtus senati välisasjade komitee Euroopa asjade alakomitee esimehe ja sisejulgeoleku komitee esimehe Ron Johnsoni, senati relvajõudude komitee merejõudude alakomitee esimehe Roger Wickeri ning senati relvajõudude komitee maa- ja õhuvägede alakomitee esimehe Tom Cottoniga.

«Me leidsime koos, et NATO tegevus on keskne Ameerika Ühendriikide, Euroopa ja maailma julgeoleku jaoks tervikuna. Minu vestluspartnerid rõhutasid, et valitud president Donald Trumpi ümbritsevad inimesed, kes mõistavad NATO võtmerolli,» ütles Hanso.

«NATO oli, on ja jääb meie julgeoleku tagatiseks ning nõustusime, et ka Euroopa peab ise rohkem panustama. Eesti jaoks on see iseenesestmõistetav.»

Hanso rääkis senaatoritega Ühendriikide sõjalise kohaloleku olulisusest Euroopas. Hanso sõnul näeb USA Senat liitlaskohustusi raudkindlana.

Kaitseminister Hanso sõitis Washingtonist edasi Kanadasse Halifaxi julgeolekufoorumile.

Lisaks esinemistele foorumil on Hansol plaanis kohtuda veel USA senati delegatsiooniga, mida juhib senaator John McCain, ja Ühendkuningriigi ning Prantsusmaa kaitseministriga.