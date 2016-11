Otseülekanne konverentsilt: kuidas elad, Eestimaa laps?

Tallinna Lauluväljaku klaassaalis toimuval arutelul kõneldakse sellest, kuivõrd on lapse õigused Eestis tagatud – millised on olnud edusammud ja mille poole tuleks veel püüelda. Samuti tutvustatakse häid praktikaid ning jagatakse uudseid ideid.

Konverentsi peaesineja on Eurochildi pikaajaline endine president ja ÜRO lapse õiguste komitee liige dr Maria Herczog, kelle ettekanne keskendub lapse õiguste arengule konventsiooniga ühinenud riikides, määratledes ka Eesti asukoha sellel skaalal.

Lisaks esinevad konverentsil õiguskantsler ja lasteombudsman Ülle Madise, kelle ettekanne keskendub võrdsetele võimalustele hariduses.

Ettekande teeb ka Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika dotsent Dagmar Kutsar teemal «Lapse heaolu ja kaitse: kaks diskursust laste õigustele lähenemisel». Tõstatatud teemade laiem arutelu jätkub kahes paneeldiskussioonis.

Konverentsil avaldatakse essee- ja koomiksikonkursside «Võrdsete võimaluste Eest(i)» tulemused, tutvustatakse projekti «Targalt internetis» küsitluse tulemusi ja näidatakse kunstnik Marko Pikkati visualiseeritud lapse õiguste ajatelge.

Ajakava

10.00 Kirjalik tervitus president Kersti Kaljulaidilt

10.10 Tervitussõnad - Kirke Freiberg ja Linda Tälli, MTÜ Lastekaitse Liit Noortekogu. Eurochildi 2016. aasta konverentsil Brüsselis «Children Rights Matter: Why Europe Needs to Invest in Children» laste ja noorte poolt koostatud deklaratsiooni pidulik üleandmine sotsiaalakaitseministrile Margus Tsahknale

10.15 Tervitussõnad - Margus Tsahkna, sotsiaalkaitseminister

10.25 «25 aastat lapse õigusi Eesti Vabariigis» - Loone Ots (PhD), MTÜ Lastekaitse Liit president

10.50 «Ülevaade ÜRO lapse õiguste konventsiooni rakendumisest: parimad praktikad ja Eesti olukord» - Maria Herczog (PhD), endine Eurochildi president ja ÜRO Lapse Õiguste Komitee liige

Ettekanne on ingliskeelne, kohapeal tagatakse soovijatele sünkroontõlge

12.00 «Võrdsed võimalused hariduses» - Ülle Madise, õiguskantsler ja lasteombudsman

12.20 «Võrdsusest koolis» - Mia Marta Ruus, MTÜ Lastekaitse Liit Noortekogu

12.30 «Võrdsed võimalused hariduses» - paneeldiskussioon

Robert Pärnpuu, MTÜ Lastekaitse Liit Noortekogu

Allar Jõks, vandeadvokaat ja endine õiguskantsler

Mariann Rikka, haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert

Madis Reemann, Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetaja

13.30 Lõunapaus

14.15 «Lapse heaolu ja kaitse: kaks diskursust laste õigustele lähenemisel» - Dagmar Kutsar (PhD), Tartu Ülikooli Sotsiaalpoliitika dotsent

14.35 «Väärtuste muutumine ajas» - paneeldiskussioon

Dagmar Kutsar (PhD), Tartu Ülikool

Liisa-Ly Pakosta, võrdõigusvolinik

Hendrik Agur, Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor

Helen Sisask, MTÜ Lastekaitse Liit Noortekogu

15.35 Projekti Targalt Internetis küsitluste tulemuste tutvustamine - Kerli Valner, MTÜ Lastekaitse Liit

15.50 «Internetist täna ja homme» – MTÜ Lastekaitse Liit Noortekogu videoesitlus

15.55 «Kuidas elad, Eestimaa laps? 2016-2041» - paneeldiskussioon

Margus Tsahkna, sotsiaalkaitseminister

Ivo Visak, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees

Heidi Paabort, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht

Raido Parve, Rakvere Triinu lasteaia direktor

16.35 Koomiksikonkursi «Võrdsete võimaluste Eest(i)» võitjate väljakuulutamine ja tunnustamine

16.40 Konverentsi lõpusõnad ja kokkuvõtted

Konverentsi modereerib Jaak Prints