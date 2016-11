Laar: Rõivas tõestas, et igaüks ikka ei või peaminister olla

Laar nimetas väga naljakaks seda, kuidas peaminister lasi ennast eelmisel nädalal riigikogus umbusaldada. «Kunagi oli Edgar Savisaar valitsuse juht ja kõik pensionärid arvasid, et ta on asendamatu. Tuli Tiit Vähi ja selgus, et ei ole asendamatu. Siis tuli Mart Laar ja vaadati, et igaüks võib olla peaminister. Aga Taavi Rõivas tõestas, et igaüks ikka ei või...,» rääkis Laar Meie Maale antud intervjuus.

Tema hinnangul pidanuks Reformierakond enne presidendivalimisi kuulama oma eelmise esimehe Andrus Ansipi soovitust, et kõiki ametikohti ei maksa endale tahta. «Rõivas teda ei kuulanud, sest neil on mitu head presidendikandidaati,» ütles Laar irooniliselt.