Mihkelson: Eesti on ammu kehtestunud lääneriik

Reedel ilmus New York Timesis artikkel Eesti kohta, kus öeldakse, et mõni tund pärast Donald Trumpi võitu langes Eesti tugevalt läänemeelne valitsus, mis omakorda avas võimaluse tuua mängu Keskerakonda, mida on seni valitsusest eemal hoitud osalt just selle venemeelsuse pärast. Nädala eest aga ilmus artikkel, kus väidetakse, et Venemaa president Vladimir Putin peab Eesti valitsuskriisi pärast õnnest hüppma, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Mihkelsoni sõnul on niisuguseid artikelid isegi keeruline kommenteerida.

«Piisab, kui võtame ette täna avaldatud koalitsioonileppe ja vaatame ministrikohtade jaotust, kui vaatame seda, mida on öelnud ka peaministriks saav Jüri Ratas, siis tegelikult ei ole esiteks mingit küsimust selles, et Eesti on ammu kehtestunud lääneriik ja siin ei saagi üldse küsida, kas on läänemeelsus või venemeelsus näiteks,» rääkis ta.