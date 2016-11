Liinibuss kaotas Tallinna-Narva maanteel sõidu ajal kaks ratast

Tegu oli MK Autobuss AS-i liinibussiga, mis väljus Tallinnast Narva laupäeva hommikul kell 8.45. Õnnetus juhtus umbes 85 km kaugusel Tallinnast. Buss kaotas tagumised vasakpoolsed topeltrattad.

Bussis viibinud reisija Marina rääkis Postimehele, et enne õnnetust võttis bussijuht hoo maha ja kiirus oli seetõttu õnneks väike. «Istusin istereas, mis oli sõidutee poole. Vaatasin aknast välja ja nägin, kuidas bussi ratas mööda teed bussi kõrval veereb. Buss vajus viltu ja kostis heli, nagu metall kriibiks asfalti,» rääkis reisija.

Ratas veeres reisija sõnul vastassuunavööndisse, vastu tulnud auto sai õnneks pidama. «Õnneks midagi hullu ei juhtunud,» nentis Marina.

MK Autobussi veokorraldaja Tair Teder ütles, et bussijuhi sõnul hakkas ta umbes viis-kuus kilomeetrit varem tundma nõrka vibratsiooni. Järsku läks vibratsioon tugevamaks ja juht võttis hoo maha, et peatuda ja asja uurida.

«Sõidukiirus oli rataste äratuleku ajal maksimaalselt 50 km/h. Algul pidurdas juht käiguga, kuid nagu pidurit vajutas, tulid rattad lahti,» nentis firma veokorraldaja. Tema sõnul on tegu üsna kummalise juhtumiga, kuna rattaid hoiab kinni palju mutreid, mis pidid kõik korraga lahti tulema.

Teder märkis, et uue nädala alguses uurib firma täpselt välja, mis juhtus. «Bussi reisijate hulgas oli ka teise firma bussijuht, kes ütles meie bussijuhile, et tema ei saanud ka sõidu alguses ega ajal aru, et midagi oleks olnud valesti. Täiesti arusaamatu,» nentis veokorraldaja.

Reisijatele kutsuti järele teine buss, mis viis nad sihtkohta.