Fotod: IRL nimetas viis ministrikandidaati

IRLi esimees ja lahkuva valitsuse sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna asub uues valitsuses kaitseministriks ning tema senise ministrikoha saab IRLi aseesimees Kaia Iva. Keskkonnaministrina jätkab Marko Pomerants, justiitsministrina Urmas Reinsalu ja rahandusministrina Sven Sester.

Lisaks ministrikohtadele hakkavad IRLile Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ja IRLi kokkuleppe kohaselt kuuluma ka riigikogu väliskomisjoni, majanduskomisjoni, põhiseaduskomisjoni ja maaelukomisjoni ning julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimehe koht.

Praeguseks on otsustatud, et väliskomisjoni esimeheks saab IRList erakonna aseesimees, seni parlamendi riigikaitsekomisjoni juhtinud Marko Mihkelson. Teiste komisjonide juhtimise üle jätkab IRLi fraktsioon veel arutelu.

Tsahkna ütles pärast ministrikandidaatide nimetamist ajakirjanikele, et eestseisuse otsus oli üksmeelne ja hääletusi kandidaatide üle ei korraldatud. Tema hinnangul on erakonnal valitsuses professionaalne ja jõuline meeskond.

Tsahkna sõnul on riigikaitse valdkond IRLile väga tähtis ja seetõttu on loogiline, et ta erakonna esimehena selle vastutusvaldkonna endale saab. Samuti on tema sõnul oluline, et erakond saab valitsuses täiendust Kaia Iva näol, kes on tema hinnangul palju usutavam rääkima lastest ja peredest ning ellu viima suuri poliitikamuutusi, et Eestis sünniks rohkem lapsi. «Kui riigikogu usaldab seda valitsust ja annab Jüri Ratasele volitused, siis ma annan väga heas korras ja suurte plaanidega ministeeriumi väga hea meelega üle,» ütles ta.

Tsahkna märkis, et kuna uue valitsuse koosseisus tuleb teistest erakondadest niigi palju muudatusi, siis senist rahandus-, justiits- ja keskkonnaministrit ei peetud vajalikuks vahetada. «Praegu peame me võtma vastu riigieelarve järgmiseks aastaks, kuhu on vaja kiiresti viia uue koalitsioonilepingu raames muudatused, ja see töö peab jätkusuutlikult edasi minema. Sven Sester rahandusministrina teab väga täpselt, mis seal majas toimub, kuidas meie plaan käiku läheb,» selgitas ta.

Justiitsministeeriumis on tema sõnul tähtis, et seadusandlus toimiks Urmas Reinsalu juhtimisel samamoodi edasi nagu seni, ning et Marko Pomerants hoiaks keskkonnal, riigi ja rahva ressurssidel jätkuvalt hoolikalt silma peal.

Nii Keskerakond kui SDE nimetasid oma ministrikandidaadid juba laupäeval. Keskerakonnast saab majandusministriks ilmselt Kadri Simson, haridusministriks Mailis Reps, maaeluministriks Martin Repinski ja riigihaldusministriks Mihhail Korb. SDEst jätkavad oma senisel kohal tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja kultuuriminister Indrek Saar, välisministriks on esitatud Sven Mikser, siseministriks Andres Anvelt ning ettevõtlus- ja majandusarengu ministriks Urve Palo.

Keskerakonna, SDE ja IRLi koalitsioonilepingu allkirjastamine toimub Toompea lossi Valges saalis täna kell 13. Kell 15 algaval riigikogu istungil tutvustab Keskerakonna esimees, peaministrikandidaadiks nimetatud Jüri Ratas uue valitsuse moodustamise aluseid ja vastab saadikute küsimustele. Seejärel peab parlament avalikul hääletusel otsustama, kas anda talle valitsuse moodustamiseks volitused. Volituste andmiseks on riigikogus vaja poolthäälteenamust.

Volituste saamise järel sõidab Ratas tõenäoliselt teisipäeval koos ministrikandidaatidega Kadriorgu, kus president nimetab valitsuse ametisse. Ametisse astub uus valitsus sel juhul kolmapäeval, kui uued ministrid on andnud riigikogu ees ametivande. Oma esimese istungi peab uus valitsus neljapäeval.