Ernits selgitas Ratase poolt hääletamata jätmist inimliku eksitusega

Ernits selgitas täna Facebookis, et Ratas jäi tema häälest ilma kahetsusväärsetel asjaoludel. «Spekuleerida võib igat moodi, elu on paraku palju lihtsam: vajutasin rohelist nuppu, kuid see jäi fikseerimata. Vabandan nii Jüri kui teiste ees,» kirjutas ta.

Ernits märkis, et oli terve Ratase kuulamise aja riigikogu saalis ja esitas ainsa koalitsioonisaadikuna talle ka küsimusi. «Minu jaoks oli ammuilma selge, et peenhäälestuse aeg Eesti poliitikas on kindlalt läbi ja stagnatsioon tuleb murda. Toetan Eesti suurima poliitilise jõu, Keskerakonna, jõulist enesekehtestamist ja annan endast parima selle elluviimisel. Nüüd sõltub meist, kuidas me suudame oma väärtuseid kaitsta ja rahvale antud lubadused ka reaalselt ellu viia,» kirjutas ta.

ERRi teatel arutas Ernitsa käitumist täna ka Keskerakonna juhatus, mis jätkab Ratase ettepanekul arutelu järgmisel esmaspäeval. Erakonna juhatusse ja keskfraktsiooni kuuluv Olga Ivanova ütles ERRi raadiouudistele, et arutelul kõlas ka ettepanek visata Ernits erakonnast välja. Samas avaldas ta lootust, et seda ei juhtu, olukord rahuneb ja fraktsioon jääb püsima.

Riigikogu andis Ratasele eile valitsuse moodustamiseks volitused 53 häälega. Istungil viibinud koalitsioonisaadikutest ei hääletanud ainsana Peeter Ernits. Hääletuselt puudusid haiguse tõttu riigikogu tööst eemal viibiv keskerakondlane Rein Ratas ja tagasiastumisest teatanud sotsiaaldemokraat Mark Soosaar.

Ratasele volituste andmise vastu oli 33 riigikogu liiget Reformierakonna ja Vabaerakonna fraktsioonist ning erapooletuks jäi seitse Konservatiivsesse Rahvaerakonda kuuluvat saadikut.

Volituste saamise järel sõidab Ratas teisipäeva õhtupoolikul koos ministrikandidaatidega Kadriorgu, kus president nimetab valitsuse ametisse. Uus valitsus astub ametisse kolmapäeva pärastlõunal, kui uued ministrid on andnud riigikogu ees ametivande.