Soome endine komissar: hübriidsõja ohus langeb esimene löök politseile

«Nüüd räägitakse nendest rohelistest meestest, kes ei ole sõjavägi. Ja kui ilmub kas teil või meil selliseid, siis see on esimeseks politsei töö, see ei ole sõjaväe töö. Kui sõjaväe abi on vaja, see on koostöö, aga seda juhib politsei. Ja kui see juhtub suuremalt, siis ma arvan, et võib-olla me oleme hädas,» vahendas ERRi uudisteportaal Valtase sõnu «Aktuaalsele kaamerale».

