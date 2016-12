Kohus saatis kuritegeliku jõugu liidri pikaks ajaks vangi

Seitsmele süüdistatavale mõistis kohus reaalse vangistuse, mille pikkused ulatuvad kolmest ja poolest aastast kuni 15 aastani, teatas Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Kõige raskema karistuse sai kuritegeliku ühenduse organiseerinud Vladimir Gavrilin (35), kelle puhul lisandus 15-aastasele vangistusele veel ka 800-eurone rahaline karistus. Neljal süüdistataval lisandus karistusele juurde veel ka varasema otsusega mõistetud vangistus.

Kolmele inimesele mõisteti ühe kuni nelja aasta pikkune tingimisi vangistus ühe aasta ja kuue kuu pikkuse kuni kolmeaastase katseajaga. Neist kaks peavad katseajal täitma kriminaalhoolduse kontrollnõudeid, ei tohi sel ajal lisakohustusena tarvitada narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ning peavad osalema kriminaalhooldaja määratud sotsiaalprogrammis.

Tingimisi vangistuse saanutest üks on eelvangistuses reaalselt juba ära kandnud üle nelja kuu ja kaks süüdistatavat kaks päeva.

Ühe süüdistatava mõistis kohus kolmes kuriteos õigeks kuriteokoosseisu puudumise tõttu ja teise süüdistatava ühes kuriteos õigeks, kuna prokurör loobus kohtuvaidluses süüdistusest. Ülejäänud osas mõisteti süüdistatavad neile ette heidetud kuritegudes süüdi.

Kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks mõisteti kuuelt süüdistatavalt välja kokku 6750 eurot. Menetluskuludena tuleb neil tasuda summad, mis ulatuvad ligi 5000 eurost kuni üle 9000 euroni.

Kaasati ka sõpru ja sugulasi

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri poolt esitatud süüdistuse üks olulisimaid osi oli kuritegeliku ühenduse loomine ning ühendusse kuulumine, suures koguses narkootiliste ainete käitlemine ning vägivallakuriteod, mis tõid kohtupinki kokku 16 isikut, nendest 11 meest ja viis naist.

Viis inimest nõustusid kohtuliku uurimise käigus kokkuleppemenetlusega, nende osa eraldati teiste süüdistustest, mistõttu arutas eile otsuseni jõudnud kohus üldmenetluses kokku 11 inimese süütegusid.

Kokku esitati kohtueelse uurimise ajal kogutud tõendite põhjal kahtlustus 20 inimesele. Juba uurimise käigus eraldati nelja isiku osas materjalid, kuna kogutud tõendite põhjal neist kahe suhtes pandi toime kaaskahtlustatavate abil vägivallategusid ja kahe kahtlustatava materjalid eraldati kokkuleppemenetluseks.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Tatjana Tamm ütles, et süüdistatavate hulk oli suur, kuna grupeering kaasas kuritegude toime panemisse ja narkootiliste ainete tarvitamisse tuttavaid, sugulasi ja lähedasi inimesi.

Ringkonnaprokurör toonitas, et Lõuna prefektuuri narkokuritegude talitus ja Lõuna ringkonnaprokuratuur on võtnud narkokaubanduse kõrgendatud tähelepanu alla ning eelmisel aastal kohtusse saadetud asjas teinud põhjalikku tööd likvideerides Tartu linnas tegutsenud kuritegeliku võrgustiku.

Kriminaalasja kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendite alusel süüdistas prokuratuur varem kriminaalkorras karistatud 35-aastast meest kuritegeliku ühenduse loomises. Süüdistuse järgi asutas ta kuritegeliku ühenduse, juhtis seda ning värbas liikmeid.

Kuritegeliku ühenduse loomise eesmärgiks oli juhtida ja koordineerida varalise kasu saamise eesmärgil loodud ühenduse liikmete tegevust, varustada selle liikmeid ebaseadusliku narkootilise ainega, värvata kuritegelikku ühendusse uusi liikmeid, tegeleda narkootilise aine suures koguses ebaseadusliku käitlemisega ja võõrast valdusest narkootikumide ning sularaha röövimisega.

Kuritegeliku ühenduse organiseerija poolt narkootikumide käitlemisega tegelevate isikutele kehtestatud reegleid eiranud isikutelt pressiti välja Tartu linnas narkootikumide müümise eest raha. Samuti pakuti vägivalla kasutamisega saavutatud kuritegelikule mainele tuginedes nn «katust» ehk kaitset narkootikumide käitlemisel ja võimalike probleemide tekkimisel.

Kriminaalset tulu 40 000 euro eest

Politsei kogutud põhjalikud tõendid viitasid, et kuritegelik ühendus tegutses ajavahemikus 2014. aasta kevadest kuni eelmise aasta maikuu alguseni. Lisaks juhtfiguurile kuulus ühendusse eri aegadel kokku kuus inimest.

Süüdistuse andmeil käideldi Tartumaal suures koguses amfetamiini, marihuaanat ja ecstasy tablette. Prokuröri sõnul nähtus menetlusandmetest, et inimestelt, kel oli enne olnud kokkupuuteid narkootikumidega, hakati nõudma varguste toimepanemist ning narkootikume müümist. Ettepaneku eiramisel kasutati keeldujate suhtes füüsilist ja vaimset vägivalda millega survestati loovutama raha ja narkootikumide tasuta.

Prokurör rõhutas, et kuigi grupeeringu ohvriteks olid narkootikume tarvitavad inimesed, on riigi kohustus kaitsta õigusvastase tegevuse eest kõiki ühiskonnagruppe, ka neid, kes on varem elu hammasrataste vahele jäänud. Pealegi on ekslik arvata, et narkootikumide levitamine ja tarbimine on mõne subkultuuri sisemine teema ega puuduta laiemat ühiskonda.

Kriminaalasja süüdistusaktis on kajastatud kokku 68 episoodi. Kogutud tõendid kinnitasid, et erinevate kuritegude toimepanemisega on süüdistatavad teeninud kriminaalset tulu kokku summas ligi 40 000 eurot.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Lõuna prefektuuri narkokuritegude talitus ning juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Menetluspooled saavad eilse otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks järgmise aasta 13. jaanuaril.