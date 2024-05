Kuigi täna tähistatakse Narvas Raekoja platsil Euroopa päeva, siis samaaegselt korraldab Venemaa kontserti. Narvalaste seas on ka neid, kes seadsid sammud Jaanilinna.

9. mai eel rõhutas politsei, et hukkunute mälestamine on sel päeval lubatud, aga agressorriigi sümboolika kasutamine ja vaenu õhutamine on keelatud.