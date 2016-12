Omastamises süüdistatud politseinik sai kohtus õiguse

Lääne ringkonnaprokuratuur esitas Vaasile süüdistuse selles, et ta kasutas vallavalitsuse väljastatud kütusekaarti isiklikuks otstarbeks 2010. aasta septembrist 2012. aasta lõpuni, omastades sel moel enam kui 1500 euro väärtuses kütust.

Samuti süüdistati teda selles, et ta sõitis kaks ja pool aastat ringi valla poolt abipolitseiliseks tegevuseks eraldatud sõidukiga nii, et sellel puudusid liikluskindlustus ja läbimata oli ka tehnoülevaatus.

Pärnu maakohus mõistis Vaasi õigeks ja mõistis riigilt tema kasuks välja menetluskulud ehk kaitsja kulud 8064 eurot. Praeguseks on kohtuotsus jõustunud.

Kohtuprotsess kohaliku politseiniku üle algas Paides tänavu novembri alguses. Süüdimõistmise korral võinuks Vaasi oodata rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus.

Vaas ütles, et süüdistus kütusekaardi kasutamise kohta isiklikuks otstarbeks ja sel moel kütuse omastamisest ei vasta tõele. Ta avaldas lootust, et see leiab ka kohtus kinnitust, kirjutas Järva Teataja.

Politseileitnant Margus Vaas juhtis Järva-Jaani vallavolikogu aastail 2009–2013. 31. oktoobrist 2013 kuni 26. veebruarini 2015 oli ta Järva-Jaani volikogu aseesimees. Vaas on ka Järva-Jaani jahtkonna esimees.

