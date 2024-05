Abilinnapea lasi tütre sünnipäeva tõttu volikogu istungi päevakorrast kaks punkti välja võtta

Kui volinikud küsisid selle põhjust, siis vastas Pere, et kuna tegemist on päevakorras kümnenda ja üheteistkümnenda punktiga, siis jõutakse nende arutamiseni tõenäoliselt üsna hilja. Temal aga olevat täna tütre sünnipäev ja nii ta paluski kahe päevakorrapunkti arutamise edasi lükata.

«Jah, ma tõesti palusin need päevakorrapunktid tänasest päevakorrast välja võtta, sest ma nägin, et opositsioon tegeleb puhtakujulise obstruktsiooniga ja tahab iga asja peale 15-minutilisi vaheaegu võtta. Seetõttu oleks olnud väga ebatõenäoline, et volikogu täna üldse nende päevakorrapunktide arutamiseni jõuab,» ütles Pere Postimehele.