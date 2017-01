Päästjad pidid kustutama 11 ilutulestikust alguse saanud põlengut

Päästeameti pressiesindaja ütles Postimehele, et möödunud aasta viimase päeva ja uue aasta esimese üheksa tunniga sai päästeamet 73 päästekutset, neist 42 tulekahjudele ja kolm transpordiavariidele, samuti said päästjad ühe demineerimiskutse.

Päästeameti vastutava korrapidaja Janar Kärneri sõnul oli päästjatel uusaastaööl väljakutseid rohkem kui tavaliselt, sest mitmetel kordadel tuli kustutada ilutulestiku jääke ja neist süttinud prügikaste. «Otseselt ilutulestikuga seotud päästesündmusi oli 11 ning lisaks mitmeid prügikastide tulekahjusid. Õnneks keegi nendes õnnetustes viga ei saanud,» ütles ta ning lisas, et taoliste õnnetuste vältimiseks tuleb hoolega jälgida ilutulestiku kasutusjuhendit ja enne lõhkepaketi prügikasti viskamist veenduda, et see on korralikult maha jahtunud.

Samuti tuleb tema sõnul tähelepanelik olla lahtise tule ja küünalde kasutamisel. «Kuna kuused ja nulud on toas väga kuivaks muutunud, siis nende läheduses kindlasti tohi lahtist tuld teha. Söögitegemisel tuleb jääda ise toiduvalmistamise juurde, et toit ei läheks kõrbema ega tekiks tulekahju,» ütles Kärner.

Ta toonitas ka, et õnnetuse võimalikult varajaseks avastamiseks peab eluruumis olema nõuetekohaselt paigaldatud ja töökorras suitsuandur. «Oma lähedaste ja naabrite võimalike tuleohutusprobleemide suhtes tuleb olla tähelepanelik ja pöörata sellele koheselt tähelepanu. Meie igaühe poolne sekkumine võib päästa kellegi elu,» lisas Kärner.

Ainus tulekahju, kus said ka inimesed kannatada, sai alguse eile pärastlõunal kella 16 ajal, kui Tallinnas Kristiines süttis Sõpruse puiesteel asuva kortermaja teise korruse korteris säraküünaldest põlema elutoas asunud nulg. Õnnetuse ajal oli kodus kolm täiskasvanut ja kaks last, kes varjusid esmalt magamistuppa ja ronisid sealt akna kaudu autosalongi katusele, kust päästjad nad alla aitasid. Kaks meest said õnnetuses kannatada ja nad toimetati haiglasse. Paarikümne minutiga kustutatud tulekahjus sai kogu elutuba tule- ja kogu korter suitsukahjustusi.

Kell 17.51 sai häirekeskus teate tulekahjust Ida-Virumaal Lüganuse vallas Püssi linnas, kus Viru tänaval asuva kolmekorruselise elumaja trepikojas põles madrats ja koridor oli suitsu täis. Majast evakueeriti kaheksa korteri elanikud, kellest keegi kannatada ei saanud. Päästjad tuulutasid ruumid.

Kell 19.09 sai häirekeskus teate tulekahjust Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas Toomika külas, kus põles lahtise leegiga hoone, milles asusid sealaut, garaaž ja saun. Keegi tulekahjus kannatada ei saanud, kuid hoone hävis täielikult. Tulekahju kustutati tunni ajaga.

Öösel kell 3.38 sai häirekeskus teate tulekahjust Tartumaal Vara vallas Põldmaa külas, kus põles lahtise leegiga saun. Päästjate saabumise ajaks oli tuli levinud läbi akna kõrvalasuva ehitusjärgus hoone sarikatele. Päästjad kustutasid tulekahju, keegi õnnetuses kannatada ei saanud.

Kella 6.15 ajal käisid päästjad Maardu linnas Keemikute tänaval asuvas kortermajas, kus ühes suitsuandurita korteris oli kõrbema läinud toit. Päästjad tuulutasid ruumid.