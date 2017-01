Austraalias hukkus raskes avariis eestlane

Avarii juhtus kell 17.17 kohaliku aja järgi Perthi äärelinnas Duncraigis, kui 25-aastase eesti mehe juhitud ute ehk kupeepikap püüdis Warwicki teel Timori tänava kõrval mööduda kahest autost. Paraku manööver ebaõnnestus. Esmalt mõlema sõidukiga kokkupõrganud masin sõitis lõpuks vastu vasakul pool teel olevat elektriposti, kirjutab Perth Now.

Autot juhtinud noormees sai silmapilkselt surma. Õnnetuse tagajärjel sai kergemaid vigastusi sõidukis viibinud 22-aastane naisterahvas ja 29-aastane mees, kelle meedikud toimetasid Perthi haiglasse. Eelmisel õhtul oli nende tervislik seisund stabiilne.

Üks kohe pärast avariid sündmuspaigale saabunud kohalik kirjeldas juhtunut kui kõige kohutavamat asja, mida ta on eales näinud, olgugi et ta on varasemalt töötanud haiglas. «Seal oli naine karjumas, peavigastusega mees pikali ja surnud mees rooli taga. See nägi välja nagu õudusfilmis.»

Välisministeerium kinnitas Postimehele, et on teadlik juhtunust. Ametkond on olnud ühenduses hukkunu lähedastega ja aitab vajadusel suhtlemisel kohalike ametivõimudega, ütles ministeeriumi pressiesindaja Armo Vask.

Praegu ei ole veel selge, kas sõidukis oli õnnetuse ajal veel keegi.

Õnnetus oli niivõrd raske, et eestlase juhitud auto katus lömastus. Samuti said avariisse sattunud sedaan ja luukpära tõsiselt kahjustada. Viimane süttis kohe pärast kokkupõrget. Õnneks jõudsid tuletõrjujad põleva masina kiiresti ära kustutada.

Avarii tõttu kadus läheduses asuvatelt majapidamistelt elekter, sest elektripost ja -liinid said kahjustada.

