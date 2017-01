Kaur Kenderi kohtuasja arutamine jätkub veebruaris

Kenderi kohtuprotsess algas mullu 2. mail, kui süüalune end süüdi ei tunnistanud. Prokurör leidis seevastu avakõnes, et Kenderi süü lapsporno loomises on tõendatud.

12. maiks oli kohus ära kuulanud kõik eksperdid, keda Kenderi lapsporno kaasuse pärast kohtusse arvamust avaldama kutsuti. 13. mail teatas aga Kender ise, et kohus määras talle psühhiaatrilise ekspertiisi. Kirjaniku vaimse tervise kontrolli saatmist taotles kohtult Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel, kuna Kender rääkis kohtus, et tal esinevad raevuhood.

Kohus nõustus prokuröriga ja määras Kenderile kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia ekspertiisi, et selgitada, kas ta vajab psühhiaatrilist ravi ja kas ta on võimeline kandma süüdimõistmisel karistust. Ekspertiisi tõttu lükkus edasi 24. mail toimuma pidanud järgmine kohtuistung, kus oli plaanis jätkata kirjalike tõendite uurimisega.

Juulis vaidlustas kaitsja Kenderi saatmise ekspertiisi, kuna leidis, et sellega on riivatud tema inimväärikust ja õigust eraelu puutumatusele. Kohus pidas aga väidet, et kellegi ekspertiisile allutamine iseenesest on tema inimväärikust riivav, ekslikuks, ja jättis kaitsja kaebuse läbi vaatamata.

Kohtu käsul kirjaniku vaimset tervist kontrollinud eksperdid jõudsid detsembris järeldusele, et ta ei vaja psühhiaatrilist ravi.

Täna kinnitas Harju maakohtu pressiesindaja Kristina Ots, et Kenderi kriminaalasja menetlus jätkub 6. veebruaril. Selleks ajaks on plaanitud kohtulik uurimine lõpetada ja alustada kohtuvaidlusega.

Saaga sai alguse 2014. aasta detsembris, kui Kender avaldas keskkonnas nihilist.fm jutustuse pealkirjaga «Untitled 12», milles suhtes alustas politsei järgmise aasta alguses kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb lapsporno valmistamist.

2016. aasta alguses esitas Põhja ringkonnaprokuratuur Kenderile tema õudusnovelli tõttu süüdistuse lasteporno valmistamises ja saatis ta kohtu ette. Süüdistuse järgi olid jutustuse sisuks detailsed kirjeldused täiskasvanud mehe ning väikelaste vahelistest suguühetest.

Karistusseadustik näeb lasteporno valmistamise või selle võimaldamise eest kohtus süüdimõistmisel ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.

