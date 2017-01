Reformierakond juhivalimiste eel: Michal võrdleb end Ansipiga, Pevkurit Rõivasega

Nii Pevkur kui Michal on eesmärgiks seadnud valimisvõidu saavutamise, sest parempoolse maailmavaate järele on nende hinnangul vajadus. «Kohalikel valimistel teeme väga korraliku tulemuse, pole kahtlust, ja riigikogu valimistel on eesmärk võit,» ütles Michal. «On vajadus karge ilmavaate järele, mida esindame.»

Michali sõnul sarnaneb tema juhtimisstiili poolest Andrus Ansipile, Pevkur Taavi Rõivasele. Tugev valimistulemus on tema hinnangul võimalik saavutada mõlemal juhul.

Meenutades hiljutist valitsuskriisi, ütles Michal, et kahtleb selles, et erakond oleks saanud valitsuse lagunemist ära hoida. «Reformierakond oli väga usaldusväärne partner,» sõnas ta.

Pevkur tõdes, et ootus muutuste järele on ühiskonnas olemas, mida kinnitab tema sõnul nii Brexit kui Trumpi valimisvõit. Pevkuri sõnul on ta valmis muutust pakkuma nii erakonnas kui terves Eestis.

Kui Reformierakond soovib võita järgmised valmised, tuleb Pevkuri sõnul pakkuda lahendusi tervele Eestile ning ainult majanduspoliitikast rääkimine võiduni ei vii –rääkima peab ka sotsiaalpoliitikast, hariduspoliitikast ja kaitsepoliitikast.

Rääkides erakonna programmist, ütles Pevkur, et programmi tuleks uuendada, sest olukord on kümne aasta jooksul palju muutunud, kuid teda häirib, et näiteks julgeolek ja välispoliitika on peatükkidena sisuliselt kaks viimast. «Kui me erakonnana ei ole valmis muutuma, siis oht radikaliseerumiseks ja inimeste ükskõikseks muutumiseks on väga suur,» sõnas ta. Michali hinnangul sisaldab programm partei alusväärtusi ega vaja muutmist, muutuv on valimisprogramm, millega on Reformierakond tema hinnangul ka alati vaeva näinud.

Uue esimehe roll ja vastutus on Michali sõnul mitte ainult valimisvõit, aga ka «vanade kraavide täisajamine», et inimesed oleksid ühes meeskonnas. «See ei saa kindlasti olema kerge töö, see nõuab pingutust, olulisi järgiandmisi ja kompromisse,» rääkis Michal tulevase esimehe proovikividest. «Nagu Raja Teele, soovitan iseennast, aga ei ole ka Hannol midagi häda,» lisas ta.

Pevkuri sõnul seisneb tema ja Michali vaheline kõige suurem erinevus selles, kuidas kumbki näeb otsustusprotsesse erakonna sees. Siiski kinnitas Pevkur, et Reformierakond läheb pärast juhivalimisi edasi ühtse meeskonnana. «Vigu on tehtud, aga tahavaatepeeglisse piilumine meid pikalt edasi ei vii. See, mis meid edasi viib, on vaatamine tulevikku, vaatamine ideedele ja sellele, et Eesti inimesed saaksid loota Reformierakonnale.»

Opositsioonilise Reformierakonna üldkogu otsustab juba sel laupäeval, kas erakonna uueks esimeheks saab erakonna volikogu esimees ja riigikogu fraktsiooni juht Kristen Michal või partei praegune aseesimees ja fraktsiooni asejuht Hanno Pevkur.