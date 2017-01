Kas Michali tugev algus ja Pevkuri napp võit?

Asju õigete nimedega nimetades pole Reformierakonna jaoks harjumatult terav uue juhi valimine tingitud mitte sellest, et erakond pöördunuks Taavi Rõivase vastu, vaid lootusest võimalikult kiiresti uuesti riigis võimule pääseda, mis oleks võimatu Rõivasega, keda IRL ja sotsid on umbusaldanud. Tarvis on uut nime, et jätta avatuks kõik läbirääkimisuksed ja seda võimalikult kähku.