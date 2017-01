Kümme oravapartei naisliiget: me toetame Pevkurit

Irina Talviste (Reformierakonna Pärnu piirkonna juhatuse liige): «Tänapäeva tippjuht mõistab, et muutuvas ühiskonnas peab ta esmalt ise muutuma. Laiapõhjalisem ja kaasatud meeskond on edu eeliseks. Ei toimi kui keegi kuskil otsustab ning paljud ei tunne ennast protsessis kaasatuna. Olla avatud uuendustele, sõnapidaja, hea kuulaja ning märgata ja kõnetada inimesi. Need on Hannot iseloomustavad omadused. Tema poolt pakutav tulevik on see, mida ootan.»

Ilona Leetma (Reformierakonna naisteühenduse Naire Valgamaa klubi esinaine): « Minu arvates on Hanno suurimaks plussiks talle omane kaasav juhtimiskultuur. Seda on vältimatult vaja, et rohkem Eesti majanduse edasiviimist toetavaid ideid, jõuaks Reformierakonna programmi.»

Liina Kersna (Riigikogu liige): «Hanno poliitiline kogemustepagas on erakordselt mitmekesine - ta on olnud sotsiaalminister, justiitsminister ja siseminister. Kõigis ametites on ta end tõestanud julge otsustaja ja tasakaaluka läbirääkijana, kes suudab ilma skandaalideta juhtida muutusi. Oluline on ka see, et oma selge ja avatud jutuga oskab ta muudatuste vajalikkuses veenda ka avalikkust. Lisaks on mulle sümpaatne Hanno sisemine väärikus, mis aitab tal tormisel poliitikamerel hoida moraalset kurssi.»

Ene Künnapuu (maanaine Setomaalt): «Minule on Hanno olnud väga sümpaatne, kuna tema tegeles Eesti-Vene piiriga. Ta käis tihti Setomaal. Kui uudistest kuulsime, et Hanno Pevkur väisas piiriala, siis olime uhked, et tema lendas üle meie maakodu. Tal on seda sisemist sära, mis paneb kuulama ja uskuma, et tema otsused on ōiged ja vajalikud. Soovin talle edu!»

Pille Mägi (maanaine Kaarmalt Saaremaalt): «Mina toetan Hannot, sest sellest praegusest erakonna demokraatiast on vähe villand saanud, soovin muutust - valgete kampsunite aeg võiks läbi saada. Usun, et Hanno on just õige juht. Ta on mulle sümpaatsem olnud koguaeg.»