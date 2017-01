Sõru-Triigi liinil sõitev praam seisab masinarikke tõttu keset merd

Laeva kapten ütles kella 11.25 ajal Postimehele, et praegu seisab laev Hiiumaa ja Saaremaa vahel. «Peamasinal on tehniline rike ja praegu ei saa me omal jõul liikuda,» sõnas ta. Kui kaua võib rikke kõrvaldamine aega võtta, ei osanud ta öelda. «Varsti tuleb meile üks kalalaev appi ja viib meid sadamasse,» lisas ta.

Täna hommikul teavitas laeva opereerimisega tegelev Kihnu Veeteed olukorrast ka majandusministeeriumi. «Informeerin teid asjaolust, et täna kell 9.07 toimus parvlaeval Subsea 7 tehniline rike, mille tagajärjel puudub laeval elektrivool ja peamasin ei tööta. Laev triivis viie miili kaugusele Sõru sadamast. Laevale suundub appi kalalaev Amazon, kes pukseerib laeva Sõru sadamasse. Amazon jõuab kohale 13.15. Reisijad ja laev ohus ei ole. Pardal on 26 reisijat, neli meeskonnaliiget ja 16 sõidukit. Liini töö jätkumise stsenaariumist informeerin teid kohe, kui elektririkke ulatus tuvastatud,» seisis ministeeriumile saadetud teates.

Kihnu Veeteede kodulehe andmeil on täna seoses tehniliste probleemidega tühistatud reisiparvlaev Subsea Seven väljumised kell 15.30 Sõrust ja kell 17 Triigist.