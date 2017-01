Rõivas: juhivalimistel on kasutatud minu maitse jaoks veidi labaseid võtteid

Ehkki üldkogul võetakse vastu kõiksugu otsuseid, näiteks valitakse parteile ka uus juhatus, on õhtu tippheitlus kindlasti Kristen Michali ja Hanno Pevkuri duell esimehe kohale. Kui vaadata, mitu allkirja sai kumbki oma kandideerimisavaldusele, näib soosik olevat Michal. Tema avaldusel oli 363 allkirja, samal ajal kui Pevkur kogus allkirju ligi kolm korda vähem, 125.

Nüüd aga on ajakirjanduses kõlanud hinnangud, et võitja ei pruugi sugugi nii kindel olla ja Michali kannul olnud Pevkur võib lõpuspurdi käigus temast mööduda. Postimees uuris partei endistelt esimeestelt, kellelle nemad võitu ennustavad.

Viimased aastad erakonda juhtinud endine peaminister Taavi Rõivas kinnitab, et on kindlalt Kristen Michali selja taga. Samas aga märgib ta, et on sel teemal vestelnud väga paljude Reformierakonna liikmetega ning on selge, et mõlemal kandidaadil on päris palju toetajaid.

«Positiivne on see, et valimistel on oodata liikmete väga aktiivset osalust, negatiivsena tooksin välja minu maitse jaoks veidi labaste võtetega konkurendi ründamist, nagu oli näiteks hea ja halva kolliga arvutimäng. Reformierakond on alati olnud see jõud, kellelt oodatakse säravaid ideid ning olen kindel, et ka esimeheks pürgijate puhul on tähtsad just nende ideed ning liidriomadused,» ütles Rõivas Postimehele.

Napilt alla kolme aasta erakonda juhtinud Rõivas ei tahtnud ennustada, kummast saab uus esimees. «Nii Hanno kui Kristen on olnud erakonna juhtimise juures väga pikka aega ning kõik olulisemad otsused on tehtud nende mõlema osalusel. Kui fraktsioonis toetushääli koguti, oli selge edumaa Kristenil, kes pälvis lõviosa lähema meeskonna toest. Põhjuseid tuleb igalt fraktsiooni liikmelt endalt küsida, ma ei tahaks liialt spekuleerida ega üldistada,» rääkis ta.

Olenemata sellest, kumb kandidaat homses heitluses võitjana väljub, on Rõivase sõnul uue esimehe esimesed tuleristsed juba tuleval sügisel. Senise esimehe sõnul pole kahtlustki, et nii erakonna liikmed kui toetajad ootavad kohalikelt valimistelt võitu. Ja mitte ainult seda, vaid oodatakse ka Keskerakonna ainuvõimu lõpetamist Tallinnas.

«Olles võitnud kolmed parlamendivalimised järjest ning ka Euroopa Parlamendi valimised 2014. aastal, oleme ise lati sedavõrd kõrgele seadnud, et teine koht oleks suur pettumus,» leidis ta.

Enne Rõivast kümme aastat erakonda juhtinud Andrus Ansipi sõnul puudub tal esimehe kohale kindel soosik. «Ma olen mõlemaga koos töötanud ja mõlemal on palju tugevaid külgi. Kristen Michal on hea administreerija, suure töövõimega kiire otsustaja. Hanno Pevkur on põhjalik kalkuleerija. Ma ei oska öelda, kumb parem on,» ütles ta Postimehele.

Ansip leiab, et tal polegi distantsilt päris sobilik esimehe valimisi kommenteerida. Tänasel üldkogul ta ei osale. Kas ta on oma hääle andnud veebis? «Hääletamine on salajane,» ei tahtnud ta sedagi reeta.

Reformierakond valib täna kell 16 algaval üldkogul endale uue esimehe. Seni erakonda juhtinud Taavi Rõivas otsustas partei juhtimisest loobuda pärast seda, kui tema juhitud valitsus lagunes ja Reformierakond leidis end ootamatult opositsioonist.