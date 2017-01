Selgusid aasta pressifoto nominendid

Eesti Pressifotograafide Liidu (EPFL) ja Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) žürii valis 991 foto seast 2016. aasta Aasta Pressifoto ning parima uudis-, olemus-, spordi- ja portreefoto. Kuigi võitjad on tegelikult selgunud, tehakse need teatavaks märtsi alguses EALLi pressipeol.

Žürii avalikustas täna iga kategooria kolm nominenti.

Parima uudisfoto nominendid:

Aasta olemusfoto nominendid:

Vene sõjalaeva saladus ehk laevahukk Kadrioru rannasPõhjus, miks Tverist rääkida, on lihtne – vrakk lebab täpselt seal, kuhu tulevikus peaks kerkima Reidi tee. Et tegemist on tükiga Eesti mereajaloost, peavad aluse jäänused säilima nii, nagu nad praegu on. Ja kui jalad märjaks teha, selgub, et Tveri on alles täitsa palju… / Liis Treimann, Postimees