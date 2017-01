Preemia parteidele: ärimehed tegid vastutasuks otsuste eest hiigelannetuse

See on teema, millest erakondade esimehed ise rääkida ei taha. Ka suurannetuse teinud ärimeeste omavahelisel kokkuleppel selgitab loo asjaolusid ainult projekti eestvedaja, Bigbanki üks omanikke Parvel Pruunsild. Ta tunnistab, et suurannetusel oli mõju paljulapselise pere toetuse otsustavale tõstmisele.

Postimehe andmetel tegid detsembri lõpus 100 000 euro suuruse annetuse Bigbanki omanikud Parvel Pruunsild ja Vahur Voll, suurärimees ja Postimehe omanik Margus Linnamäe, LHV Grupi üks omanikke Heldur Meerits, Nortali juht Priit Alamäe, Skype’i asutaja Jaan Tallinn, Vestman Grupi suuromanik Aivar Berzin ja ACE Logistics Groupi omanik Karli Lambot.