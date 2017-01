Ratas kiitis võimaliku Tallinna linnapea kandidaadina Aasa

Vastuseks «Aktuaalse kaamera» küsimusele linnapeakandidaadi kohta, ütles Ratas, et Keskerakond tuleb oma meeskonnaga välja veebruaris, vahendab ERRi uudisteportaal.

«Kandidaadid on kindlasti Keskerakonna liikmed. Ma olen täiesti veendunud, et Taavi Aas on teinud väga tõsist tööd linna juhtimisel juba üle aasta. See, kes on täpselt üks või teine nimi, selgub Keskerakonna Tallinna nõukogus ja sellele annab heakskiidu ka Keskerakonna juhatus,» rääkis Ratas.