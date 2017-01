Vabaerakonna juhatus otsustas Krištafovitši erakonda jätta

«Juhatus arutas küsimust, konsulteeris ka erakonna aukohtuga ja otsustas Jevgenit erakonnast välja mitte visata,» kinnitas Vabaerakonna juhatuse liige Elo Lutsepp Postimehele.

«Ehkki me oleme väga häiritud sellest, et liige suhtleb erakonnaga läbi meedia, selle asemel et otse suhelda, siis me oma sisekriitikuid välja ei viska,» märkis ta.

Juhatus otsustas määrata Krištafovitši ja erakonna vahele kontaktisiku, kelleks ongi Lutsepp. «Ehk õnnestub nii temaga kontakt taastada,» selgitas ta ja lisas: «Ma loodan, et ma lihtsalt räägin Jevgeni kui inimesega, sest tegemist on intelligentse haritud inimesega, ja ma usun, et äkki on selline isiklik suhtlus hea tõuge selleks, et ta taas aktiivseks erakonna liikmeks saaks.»

Lutsepp lisas, et Krištafovitš on aktiivne, aga probleem on selles, et ta suhtleb väljapoole ja kahjuks erakonda halvustades. «Seega katsume leida mooduse, kuidas tema võimeid erakonna heaks ära kasutada.»

Ent kui Krištafovitš peaks ka edaspidi Vabaerakonna juhatusele mittesobivalt käituma, siis võiks ta Lutsepa sõnul ise erakonnast lahkuda, sest nii oleks viisakas.

Vabaerakond teatas pressiteates, et Krištafovitši käitumine on väga vale, kuid juhatus annab talle veel ühe võimaluse. «Krištafovitš on suhelnud oma erakonna liikmetega koosolekute ja kohtumiste asemel meedia kaudu ja teinud seda erakonda kahjustaval moel ning tema kriitika on olnud enamasti asjatundmatu. Juhatuse liikmed mõistavad, et Krištafovitš ise ei saa või ei soovi sellest aru saada,» seisis erakonna teates.

Juhatus põhjendas otsust määrata temaga suhtlema Elo Lutsepp nõnda, et Vabaerakonna liige peab oskama valida suhtlemisel ja ka oma eriarvamust väljendamisel viise, mis ei kahjusta erakonna mainet ning liikmete õigusi ja ootusi.

«Kui erakonna kahjustamine edaspidi ei lõpe, on Vabaerakonna juhatusel võimalus selle teema juurde tagasi pöörduda,» lisati teates.

Oli valmis lahkuma

Krištafovitš teatas täna päeval suhtlusvõrgustikus Facebook, et kui juhatus otsustab teda erakonna ridadest välja arvata, siis ta lahkub kodurahu säilitamise nimel.

Krištafovitš on korduvalt sotsiaalmeedias kritiseerinud Vabaerakonda ja selle liikmeid. Juba 2015. aasta suvel teatas ta, et tal on partei pärast piinlik. Täpsemalt oli tal piinlik partei samasooliste abieluõiguse ja pagulaste vastuvõtmise teemalise avalduse pärast.

Samuti on ta kritiseerinud Vabaerakonna käitumist n-ö katuserahade jagamisel, aga ka näiteks erakonnakaaslast Külliki Kübarseppa, kes avaldas Õhtulehes arvamust riigi õigusabi seaduse kohta ja tõi muu seas välja, et vene keelele ei tohi riigikeele staatust anda.

Kuna lõpuks jõudis juhatuseni pöördumine Krištafovitši väljaviskamise osas, otsustasid erakonna tegevjuht Märt Meesak ja esimees Andres Herkel temaga 21. detsembril kohvilaua taga kohtuda, et arutada viimase kriitilisi sõnavõtte. «Tahame otseallikast teada sellise käitumise tegelikke põhjuseid,» põhjendas Meesak toona.

Ta lisas, et Vabaerakonnas on endiselt kõik arvamused oodatud, kuid need saavad olla eelkõige suunatud erakonna sees toimuvateks aruteludeks, mitte meedia vahendusel endale n-ö ühepäeva sära kogumiseks.

Viimase pooleteise aasta jooksul pole Krištafovitš enda sõnul ühtegi sellist kutset saanud.

Ehkki Meesak sõnas, et erakonna liikmelisus ilmselt Krištafovitšile enam ei sobi, tõdes viimane, et tal pole mingit kavatsust erakonnast lahkuda. «Mul on kohustus jätkata,» ütles ta, et võtab oma asutajaliikme rolli tõsiselt ja lihtsalt niisama ta uksi paugutama ja lahkuma ei hakka.

Kohtumise järel otsustati, et juhatus arutab küsimust 12. jaanuaril ehk täna.

