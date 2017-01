Tormiöö Tallinki laeval: diskotajad kukkusid ja eestlased õpetasid kaptenit laeva juhtima

Stockholmi kruiisil käinud õhtujuht Mikk Merekivi sõnul uurisid nad 11. jaanuaril laevale tulles infoletist, milliseks kojusõit kujuneb, et «kas torm on lahjem kui eelmisel ööl».

«Ta ütles, et kui eelmine öö oli laine 5,5 m, siis tänaseks lubatakse 10,5,» rääkis Merekivi. Ka hoiatas kapten reisijaid sõidu alguses, et tõotab tulla tormisem öö. Ahvenamaani sõites torm väga palju alust ei loksutanud.

«Möll hakkas pihta tund aega pärast Ahvenamaal peatumist ja kestis kuni hommikul kella kaheksani, autodel signalisatsioonid lõugasid ja vahepeal oli tunne, et rabad kuskilt kinni, et mitte voodist välja lennata,» rääkis reisija. «Oli päris hull,» tunnistas ta. Kui kella kahe-kolme ajal oli selge, et magama jääda pole võimalik, siis läks Merekivi laevale ringi vaatama.

Koristaja jäi jänni

«Parasjagu koomiline oli vaadata, kuidas koristajatädi üritas pärast kabaree-etendust peosaali koristada suure koristusmasinaga. Vahepeal meenutas ta pigem koeraga jalutajat, sest masin tõmbas teda ühest servast teise, kui laev kõikus.» Tax-free poes kukkusid asjad riiulitelt maha ning alkoholipoe põrandal voolas mehe sõnul nii õlut kui viina.

«Mingid riiulid lendasid ringi, restoranis oli keegi nõudekapi jätnud lukustamata ja see kukkus põrandale tühjaks,» meenutas Merekivi. Rahvast liikus laevas vähe, aga infoleti juures käisid eestlased jagamas kaptenile õpetussõnu, kuidas laeva juhtida. «Et kapten peaks ikka kiiremini sõitma ja ei tohiks seisma jääda,» tõi ta näiteid reisijate soovitustest.

Suurest tormist hoolimata käis pidu diskosaalis edasi, kuigi tantsijad kukkusid aeg-ajalt. Seitsmendal tekil aknast välja vaadetes oli näha, kuidas vesi lendas vastu akent. «Päris kõvasti viskas vett üles, sellist asja pole enne kohanud,» tunnistas mees. Ta kiitis laevafirmat, kes hommikul kõigile tasuta kohvi jagas.

Stockholmi laev oleks pidanud jõudma Tallinna umbes kella 10 paiku, kuid kohale jõuti 12.35. «Eks ta sik-sakiliselt tuli, et võimalikult vähe oleks raputamist, aga kui külglainesse keeras, siis see oli ikka päris hull,» ütles Merekivi.

Lätlaste vintsutused - reis kestis 11 tundi kauem

Tormiööl viga saanud Tallinki alusel Romantika olnud sõitja sõnul kõikus laev nii kõvasti, et polnud võimalik tekil liikuda.

Romantikaga sõitnud Jevgeni sõnul rahustasid Tallinki töötajad pidevalt sõitjaid, et kõik on korras, kirjutab TVnet. Mehe sõnul tundus, et laevareis Stockholmist Riiga kestis seekord tavapärasest kauem. Samal alusel olnud Artjomi sõnul püüdis osa reisijaid aega parajaks teha napsitades. Paljud aga ei väljunud üldse kajutitest, sest tugeva kõikumise tõttu oli laeval raske liikuda.

«Sellest, et laev jääb 11 tundi hiljaks, ei rääkinud meile keegi. Sellest ei rääkinud keegi. Õhus oli väike paanika, pinge, kuid midagi hirmsat ei juhtunud,» meenutas noormees oma sõitu. Inglasest Stefani sõnul venis küll sõit tavatult pikaks, kuid midagi hirmsat ei olnud. «Mina magasin, sellepärast polnud hullu,» sõnas ta.

Torm kahjustas Stockholmist Riiga teel olnud kruiisilaeva Romantika vööris asuvat radariantenni, mille tulemusel purustas radariantenn ühe vööriilluminaatoritest.

Laeva kuuenda teki purunenud vööriilluminaator avaneb Tango baari tagaruumi, mis oli suuremaid veekahjustusi saanud ala. Veidi vett imbus kuuendalt tekilt ka viiendal tekil asuvatesse reisijatekajutitesse. Reisijatele anti uued kajutid. Purunenud illuminaatori kaudu laeva pääsenud vee hulk ei kujutanud endast mingil hetkel ohtu reisijatele ega laevale.

Üleeile Riiast–Stockholmi sõitnud Tallinki alusel Isabella olnud mehe kirjelduse kohaselt oli tormiööl õhkkond ärev, kuid laevas paanikat ei tekkinud, kirjutab TVnet. Tormi tõustes oli mees kajutis üksi, uinuda polnud võimalik ja ta läks ülemisele tekile. «Mõned reisijad olid hirmunud, keegi naeris, keegi läks lisa viinaportsu järgi,» kirjeldas ta õhkkonda.