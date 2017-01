Muuli: Vabaerakonna ettepanek lõhnab vängelt poliitilise korruptsiooni järele

Vabaerakonna taotlus pidada maksumaksja raha eest üleval ka valimisliite lehkab Muuli arvates vängelt poliitilise korruptsiooni järele, sest lähtub Vabaerakonna omakasust. Nimelt on Vabaerakond Muuli selgitusel lubanud kohalikel valimistel osaleda ainult valimisliitude kaudu ja seetõttu läheks suur osa valimisliitudele antavast rahast Vabaerakonna enda tasku.

Muuli märgib, et Vabaerakonna üks peamisi lubadusi riigikogu valimistel oli vähendada oluliselt erakondade rahastamist riigieelarvest. «Nüüd on Vabaerakond ise juba ligi kaks aastat parlamendis riigi toetusi nautinud, kuid valimislubadus on endiselt täitmata,» kirjutab riigikogu liige.

«Vabaerakond on oma valimislubaduse unustanud ja tahab nüüd, risti vastupidi, riigi raha mitte ainult erakondadele, vaid ka valimisliitudele jagama hakata. See tähendab, et niigi kalliteks valimiskampaaniad lähevad veel kallimaks ja maksumaksja peab selle priiskamise kinni maksma,» lisab Muuli.

Riigikogu valimiste järgsele aastale iseloomulikult kogusid Eesti parlamendierakonnad mullu tavalisest vähem annetusi, saades kokku ligi 1,2 miljonit eurot.

Suurima summa ehk 390 520 eurot kogus Isamaa ja Res Publica Liit (IRL). Kõige vähem annetusi on saanud riigikogus seitsme saadikuga esindatud Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja kaheksaliikmelise fraktsiooniga Vabaerakond, kellele annetati mullu vastavalt 22 729 ja 15 349 eurot. Erinevalt teistest ei ole need erakonnad viimasel ajal ettevõtjatelt raha saanud ja annetusi teevad valdavalt erakondade endi liikmed. Näiteks Vabaerakonna suurimad annetajad ongi erakonna riigikogu liikmed.

Vabaerakonnal on valmimas seaduseelnõu, millega tahetakse edaspidi hakata riigieelarvest rahastama ka valimisliite, kes on osutunud valimistel populaarseteks, vahendas eile ERR.

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Jüri Adams ütles, et eelnõu idee on anda veerand sellest toetusest, mida praegu saavad erakonnad riigieelarvest, valimisliitudele ja erakondade kohalikele organisatsioonidele, kes on edukad kohalikel valimistel.

«Ilmselt aluseks saab olema selline asi, mida kasutatakse praegu Saksamaal ja Lätis, et võetakse häälte arv ja korrutatakse mingisuguse kokkuleppelise häälte hinnaga. Meile tundub, et see mõistlik hääle hinna suurus võiks olla kaks eurot aastas,» selgitas Adams. Opositsioonilise Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liikme Valdo Randpere hinnangul pole vaja praegust rahastamissüsteemi muuta.