Pevkur ei usu Urmas Suklese valimisliidu moodustamist

«Sukles on Reformierakonna liige ja ta on olnud väga hea linnapea. Suhtlesin Suklesega eile ja räägin täna veel ning ma olen päris veendunud, et ta kandideerib sügisel Haapsalus Reformierakonna linnapeakandidaadina,» ütles Pevkur Postimehele.

Sukles põhjendas oma nimekirja ideed sellega, et kohalikud aktiivsed inimesed on parteide poliitikas pettunud ja ei taha end vähemalt kohalikul tasandil parteinimekirjadega siduda.

Pevkur märkis Suklese sõnu kommenteerides, et erakonna liikmetel on endal võimalus parteide mainet parandada. «Iga erakonna liige peab nägema vaeva, et näidata selge arusaadav ja läbipaistev poliitika on võimalik ja pälvida nii inimeste usaldus,» lausus pevkur.

Kui näiteks Keskerakonna põhikirjas on punkt, mille järgi visatakse erakonna liige automaatselt parteist välja, kui ta kandideerib mingis valimisringkonnas Keskerakonna nimekirja vastu, siis Reformierakonna põhikirjas sellist punkti ei ole.

Pevkur ei kommenteerinud täna, kas Suklest võiksid Reformierakonnaga konkureeriva valimisnimekirja moodustamise pärast tabada erakonna sanktsioonid.

«Ei ole mõtet sellel teemal spekuleerida. Mina elan täna teadmises, et Urmas Sukles kandideerib Reformierakonna nimekirjas Reformierakonna kandidaadina. Sellel teemal võib edasi arutleda siis, kui Urmas Sukles on teinud otsuse kandideerida oma valimisnimekirjaga. Minu teada ta täna sellist otsust langetanud ei ole,» lausus Pevkur.

Reformierakonda kuuluv kauaaegne Haapsalu linnapea Urmas Sukles teatas eile, et kaalub võimalust tulla sügisestel valimistel Haapsalus välja oma valimisnimekirjaga.

Suklese sõnul pole võimalik oma valimisnimekirjaga väljatulek seotud Reformierakonna juhatuse valimistel ilmnenud probleemidega. Ta lisas, et pole lõplikku otsust veel langetanud.