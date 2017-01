Keskkriminaalpolitsei kahtlustab PERHi tehnikadirektorit korruptsioonikuritegudes

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) teatel kahtlustatakse Ivo Milli PERHi poolt korraldatud riigihangete teostamise nõuete rikkumises ja kelmuses, korduvas altkäemaksu võtmises ja küsimises, dokumendi võltsimises, võltsitud dokumendi kasutamises ning rahapesus.

Kahtlustatavana kuulati üle ka sama üksuse töötaja, ehituse projektijuht, keda kahtlustatakse kelmuses ja riigihangete teostamise nõuete rikkumises.

Kahtlustuste kohaselt kindlustas tehnikadirektor altkäemaksu eest riigihangetel osalenud ettevõtetele riigihankemenetlustes mitmeid eeliseid. Valdavalt ehituse ja projekteerimise hangete kogumaksumus ulatub üle 10 miljoni euro.

«Meil on alust väita, et kahtlustusega on seotud mitu riigihangetel osalenud ettevõtet ja nende esindajat. See toob kaasa kahtlustuse esitamise ka mitmele juriidilisele isikule. Kuna mitmed menetlustoimingud on veel teostamisel, siis rohkem ei ole menetlusandmeid võimalik hetkel täpsustada,» kommenteeris kõnealuse kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

«Meie soovitus asutuste juhtidele on võtta veelgi suurema tähelepanu alla hangete läbiviimise eest vastutavate töötajate tegevus, mõelda korruptsiooniriskide hindamisele ning mehhanismidele, mis vähendaksid kuriteo ohvriks sattumise ja toimepanemise riske,» ütles keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler.

Tema sõnul on ka oluline, et ettevõtjad järgiks ausa ettevõtluse reegleid ning kui teenuse osutamine pole ausal teel võimalik, tuleks sellest koheselt õiguskaitseasutusi teavitada.

Kohtueelset menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja juhib riigiprokuratuur.

Juhatus teeb edasised otsused pärast kahtlustatavatega suhtlemist

PERHi juhatuse esimees Agris Peedu andis korralduse kahtlustuse saanud töötajatelt võtta uurimise ajaks õigus osaleda hankekomisjonides, allkirjastada lepinguid, kinnitada arveid ja vastusvõtmis-üleandmisakte.

«Edasise osas võtab regionaalhaigla juhatus seisukoha lähipäevadel, mil on saanud asjassepuutuvate isikutega täpsemalt suhelda,» vastas Peedu küsimusele, kas kahtlustuse saanud tehnikadirektor ja projektijuht jätkavad uurimise ajal oma tööpostil.

Peedu kinnitas, et regionaalhaigla teeb uurimisasutustega igakülgset koostööd, et selgitada välja juhtunu asjaolud. «Igasugune seadust rikkuv tegevus on täiesti lubamatu,» ütles ta ja nentis, et juhatus peab väga oluliseks võtta kasutusele kõik meetmed võimaliku korruptsiooni ennetamiseks.

«Oleme selleks tegevustega juba alustanud – uuendame hankekorraldust, ostujuhtimist, riskijuhtimist ja sisekontrolli,» kinnitas Peedu.

Vajalikud muudatused tehakse regionaalhaigla juhatuse ja nõukogu poolt jooksvalt 2017. aasta jooksul.