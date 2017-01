«Pealtnägija»: kurte ja pimedaid tabas küberkiusamiste laine

Eesti pimedate liit ja kurtide liit pidid massiliste mõnitavate postitustega toimetulekuks kaasama veebikonstaabli. Veebikonstaabel Maarja Punak suhtles umbes 20 tegelasega, kes selliseid kirju olid saatnud. Peamiselt oli tegu puberteediealistega, aga ka peatselt 30-aastaste isikutega, kes kõik lähtusid ühest ja samast asjast - rumalast naljast, vahendab ERRi uudisteportaal.

«Ma saan aru, et see nali ise tuli Ameerikast, aga see tehti eestipäraselt järele ja keegi tegi sellest siis screenshoti ja tegi sellest siis postituse ühele huumorisaidile,» rääkis veebikonstaabel.

