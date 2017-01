Võimuliit kaalub nädalavahetusele langeva püha eest vaba päeva andmist

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ütles Postimehele, et ettepaneku kohaselt saaksid inimesed nädalavahetusele langeva riigi- või rahvuspüha eest ühe vaba päeva. «Inimesed kasutavad iga võimalust, et pühadeks oma perede juurde sõita, ja see, et nad ei peaks pühade ajal tagasi sõitma, on kõige olulisem. Me tahame väärtustada oma peresid ja vaba päeva võimaldamine oleks igati paslik,» rääkis ta.

Sarapuu sõnul arutas ettepanekut esmaspäeval koalitsiooninõukogu, kus teiste erakondade esindajatel plaanile vastuväiteid ei olnud. Tema hinnangul võiks seaduseelnõu riigikogu menetlusse jõuda juba pärast istungivaba nädalat veebruari alguses.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimehe Priit Sibula sõnul eelnõu menetlusse andmist esmaspäeval siiski veel ei otsustatud, sest ettepaneku mõjud on läbi arutamata.

Tema sõnul lepiti koalitsiooninõukogus kokku, et kuna muudatus toob endaga kaasa kulutusi, peavad seda esmalt omavahel arutama rahandusminister ning tervise- ja tööminister ja seejärel saavad seisukoha kujundada fraktsioonid. «Keegi partneritest ei öelnud, et see on idee, mis kohe kõrvale lükata. Igal juhul arutatakse seda edasi, kui on ministeeriumide seisukohad olemas,» kinnitas ta.

Sel aastal langeb nädalavahetusele viis püha: uusaasta oli pühapäeval, jaanipäev on laupäeval ning nelipühade esimene püha, taasiseseisvumispäev ja jõululaupäev pühapäeval.