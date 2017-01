Fotod: kihnlased said oma sõnaraamatu

Sõnaraamatu koostasid kihnlased Reene Leas, Silvi Murulauk ja Reti Könninge ning saarlasest keeleteadlane Ellen Niit, teatas Uue Kunsti Muuseum. Sõnaraamatu väljaandjad on Eest keele instituut, Kihnu kultuuri instituut ja Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut. Teose on toimetanud akadeemik Karl Pajusalu ja vanemteadur Jüri Viikberg.

Tegemist on mahukaima Kihnu keeleraamatuga, mis toob esile kihnlaste eripärase sõnavara ja annab edasi saarerahvale iseloomulikku töö- ning kultuurielu. Sõnastik ei piirdu sõnade tähenduse seletamisega eesti keeles, vaid iga sõna järel on näitelaused, kus on näha sõnade tegelik kasutus murdekeeles. Raamatust leiab veel valiku isiku-ja kohanimesid ning peotäie värvifotosid Kihnu kirjade ehk mustritega.

Enamik sõnatähendusi ning näitelauseid on läbi arutatud Kihnu Kielekodas.

Sõnaraamat on mõeldud eelkõige kihnlastele, kuid ka kõigile huvilistele, kihnu keele õppijatele ja kasutajatele.