Varas üritas öösel sisse murda Hanno Pevkuri majja

Hanno Pevkur ei soovinud juhtumit praegu rohkem kommenteerida, kuid kinnitas, et ta tegeleb koostöös politseiga juhtumiga.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Olja Kivistik kinnitas, et politseile on laekunud info, et täna varahommikul üritati sisse murda majja Nõmme linnaosas. Politsei kontrollib praegu kõiki juhtumi asjaolusid.

Sissemurdmise katsest teatas poliitiku abikaasa Helin Vaher oma sotsiaalmeedia kontol, kes hoiatas ümberkaudseid elanikke võimalike varguste eest.

Hanno Pevkur elab abikaasa ja lastega kahekorruselises Veskimöldre eramus.