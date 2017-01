Presidendi abikaasa ei plaani SOS Lasteküla patrooniks hakata

Aegade jooksul on välja kujunenud traditsioon, et ametis oleva presidendi abikaasa on SOS Lasteküla patroon. Selle tava lõi proua Helle Meri. SOS Lasteküla patroonid olid ka Evelin Ilves ja Ieva Ilves.

Presidendi avalike suhete juht Taavi Linnamäe sõnul ei ole riigipea abikaasa SOS Lasteküla patroon. «Riigipea abikaasa roll ja see kuidas seda täita, on suuresti riigipea enda ja tema abikaasa sisustada vastavalt sellele, kuidas seda kõige mõistlikumaks peetakse. Praeguse riigipea abikaasal ei ole plaanis kuidagi automaatselt eelmiste abikaasade tegevusi, algatusi üle võtta,» märkis ta.

Samal ajal kui Tallinnas toimus üleeile president Kersti Kaljulaidi ja Ukraina presidendi Petro Porošenko ametlik kohtumine, käisid presidentide abikaasad Marõna Porošenko ja Georgi-Rene Maksimovski oma programmi raames Kumu kunstimuuseumis ja Tallinna lastehaiglas laste vaimse tervise keskuses. Galerii: Kaljulaidi ja Porošenko abikaasa käisid Kumus ja lastehaiglas.