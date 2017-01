«Pealtnägija»: kohtutäiturid omavolitsevad oma tasudega

Probleem selgus MTÜ Pesapuu töö tegevusel. Nimetatud MTÜ aitab Pärnus järjele tagasi elu hammasrataste vahele jäänud inimesi, kes uuesti tööturule naastes seisavad silmitsi oma kaoseaastail tekkinud võlanõuetega, vahendas ETV saade «Pealtnägija».

Kohtutäiturite tasud koosnevad kolmest komponendist. Esiteks täitemenetluse algatamise tasu ( 19.16 eurot), teiseks täitekulud, mis on näiteks kirjade saatmise tasud jne, kolmandaks aga kohtutäituri põhitasu. Põhimõtteliselt on see tulemustasu selle eest, kui täitur on võlgnikult raha kätte saanud.

Küsimus on selles, mis saab siis, kui täitur ei saagi võlgnikult raha kätte. Võlad nimelt aeguvad seaduses ette nähtud korras, näiteks väärteotrahv aegub nelja aastaga. Seega tuleb ikka ette, et selle nelja aastaga ei õnnestu trahvi võlgnikult kätte saada.

MTÜ Pesapuu töötajad tuvastasid, et nende umbes 40 kliendi puhul pooled täiturid küsisid võlgnikult tasu ka siis, kui neil ei õnnestunud võlgnikult midagi kätte saada. Pooled aga mitte. Mis kõige veidram, osa täitureid käitus ka ühe ja sama võlgnikuga sarnases olukorras täiesti vastandlikult.

MTÜ Pesapuu nõustaja Eve Sartakov ei õigusta oma kliente, kuid ütleb, et kui inimene on raskustega ühiskonna jaoks tagasi võidetud, töötab taas (miinimumpalga eest), siis võiks seadus käia ka nende kohta – ehk seadus võiks kaitsta neid selle eest, et neid alusetult rahast lagedaks tehakse. Näiteks 300 eurot on sellisele inimesele terve kuu palk, ja sellisele inimesele on suur vahe, kas ta peab või ei pea seda maksta, et vana eluga lõpparve teha.

Justiitsministeeriumi vabakutsete talituse juhataja Gunnar Vaikmaa nentis saates, et kui täituril ei õnnestunud võlgnikult põhinõuet kätte saada, siis ei peaks tal olema õigust ka kohtutäituri tasule ehk kolmandale komponendile täituritasudes.

Sarnase vastuse sai MTÜ Pesapuu ka kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kojast, kuhu nad selguse saamiseks sügisel pöördusid – kui sisse suudeti nõuda null eurot, peaks ka kohtutäituri tasu olema null.

Kuid täiturid ise arvavad, et neil on vaba otsustusõigus. Koja ametikogu juhatuse esimees Janek Pool märkis saates, et koda ei saa täitureid millekski sundida. Tema sõnul on seadus ühelt poolt praegu selge, kuid kohtud on teinud ka sellele vastanduvaid otsuseid. Seega otsustab iga täitur ise, kas küsib täituritasu ka siis, kui ei suutnud põhivõlga võlgnikult kätte saada enne aegumist. Pool viitas ka asjaolule, et isegi kui täitur põhivõlga kätte ei saanud, siis tööd tegi ta selleks ikka.

Justiitsministeeriumi vabakutsete talituse juhataja Gunnar Vaikmaa nentis saate lõpetuseks, et ministeerium kavatseb olukorda analüüsida ja vajadusel koostada seaduseelnõu, et selgus majja saaks.