Eesti peaimaam «Radaris»: Kui inimesed tahavad valida kellegi teise, siis lahkun rõõmuga

Nagu kapo välja toob, siis samal ajal kui suur osa rahvas kardab Süüriast tulevaid moslemitest pagulasi, on ainsad Eestis terrorismi paragrahviga süüdi mõistetud inimesed Eestis sündinud ja kasvanud Ramil Khalilov ja Roman Manko. Samamoodi on Eestis sündinud ja elanud Ivan Sazanakov, kelle kuulumist terrorirühmitusse Khalilov ja Manko kohtuotsuse järgi toetasid.

Kas see islam, mida usub Ivan Sazanakov, on seesama islam, mida usute teie?

Imaam: «Ei, kindlasti ei. Kahjuks on viimastel aastatel üha rohkem levinud tendents, et noored, kes võtavad vastu islamiusu,hakkavad õppima islamit mitte elavatelt inimestelt, mitte imaamidelt,kes õpetavad seda avalikult, vaid kogutakse infot internetist. Aga internet, nagu araablased ütlevad, on kui ookean, kus on nii tõest infot kui ka väära informatsiooni, ja sageli on see info üles pandud kurja tagamõttega, et inimesi segadusse viia ja juhtida neid valele teele.»

«Kui satud valedele lehtedele, siis võid omale igasugu pahna pähe ajada,» kirjeldab Lembi olukorda, kus paljud islamiga seotud lehed on täis propagandat, mida koraanis kirjas pole.

«Miks inimesed on radikaliseerunud, on see, et nad jäänud oma murega üksi ja on tekkinud klaaslagi ja sealt rattast välja tulemuseks - kui keegi pakub võimalust, et ole meie vennaskonna liige, ole keegi, ole see, keda austatakse, ole see, kes ütleb, mitte, kellele öeldakse, siis see mõjub ahvatlevalt inimestele,» ütleb siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort.

«Need märgid on senimaani olnud peamiselt terroriorganisatsioonide sümboolika eksponeerimine ja levitamine sotsiaalmeedias ja mujal. Lisaks teatavad reaktsioonid sündmuste osas, mis seni õnneks on juhtunud Eestist väljaspool,» täiendab Puusepp.

Radikaliseerunud islamistidega tegelemine peaks olema koguduse juhtide prioriteet. Aga nagu meie loo esimene pool näitas, maadeldakse hetkel probleemidega, mis ihule märksa lähemal. «Radikaliseerumise märkide peale kahjuks on kahjuks kohati valitud probleemide eitamise tee. See ei aita lahendusteni, et saaksime rahulikult edasi elada, et koos seda hullemat ära hoida,» lõpetab Puusepp.