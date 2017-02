Järgmist presidenti võib riigikogu asemel valima hakata valimiskogu

Ühe muudatusena arutab töörühm ka presidendi ametiaja pikendamist viielt seitsmele aastale. Kui praegu lubab põhiseadus presidendil järjest ametis olla kuni kaks ametiaega ehk kokku kõige rohkem 10 aastat, siis ettepaneku kohaselt peaks ta piirduma ühe seitsmeaastase ametiajaga.

Presidenti hakkaks edaspidi valima valimiskogu, kuhu kuuluvad riigikogu liikmed ja kohalike volikogude esindajad. Keskerakondlase Peeter Ernitsa sõnul jõuti praegu arutlusel oleva lahenduseni siis, kui selgus, et presidendi otsevalimine, mille eest Keskerakond on aastaid seisnud, ei leia Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioonis toetust.

Koalitsioonierakondade esindajad on nüüdseks kokku leppinud, et kuigi haldusreformi tõttu väheneb järsult omavalitsuste arv, ei tohi volikogude esindajate osakaal valimiskogus väheneda. Volikogudest pärit valijamehi peab valimiskogus praeguse kokkuleppe kohaselt olema vähemalt kaks kolmandikku, võib-olla isegi rohkem.

Ernits ütles töörühma tänase koosoleku järel Postimehele, et esialgse kava kohaselt saaks valimiskogu presidenti valida maksimaalselt viies valimisvoorus, mis toimuksid kolme päeva jooksul ehk reedest pühapäevani, kusjuures esimeses voorus saaks üles seada kuni viis kandidaati. Iga vooruga jääks kandidaate vähemaks, sest kõige vähem hääli saanud kandidaat langeks välja.

Valged sedelid kaotaksid oma jõu

Kui praegu on riigikogus presidendi valimiseks vaja kahe kolmandiku ehk vähemalt 68 saadiku toetust, valimiskogus aga hääletamisest osavõtnute enamust, siis tulevikus võib presidendiks saada kandidaat, kes saab viimases voorus oma vastaskandidaadist lihtsalt rohkem hääli.

«Kui see plaan käiku läheb, siis tulevased presidendid ei pea enam hüppama üle kahemeetrise lati, vaid piisab 1.60st,» ütles Ernits, kelle sõnul kaotaks muudatustega mõtte ka tühjade või rikutud sedelitega manipuleerimine. Samas rõhutas ta korduvalt, et ettepanekud on alles arutelufaasis.

Töörühma kuuluv riigikogu esimees, sotsiaaldemokraat Eiki Nestor ütles koalitsiooni plaane selgitades, et kui mulluste presidendivalimiste järel jäi kõlama ettepanek, mille kohaselt võiks valimiskogus presidendiks saada kandidaat, kes kogub enim hääli, siis sisuliselt tähendaks see konsensusnõudest loobumist.

Ta sõnas, et kui seada eesmärgiks president valimiskogus igal juhul ära valida ja loobuda hääletanute enamuse nõudest, siis muutuvadki veel kõrgema nõudega riigikogu voorud, kus oleks vaja vähemalt kahe kolmandiku saadikute toetust, mõttetuks. «Keegi ei hakkagi sel juhul riigikogus kandideerima,» märkis ta ning lisas, et parlamendivoorudest loobumine näib küll riigikogult võimu äravõtmisena, kuid teisalt jääb parlamendi prestiiž alles.

Samas ütles ka Nestor, et muudatused on praegu alles idee staadiumis ja paljud detailid on veel kokku leppimata. Tema sõnul kaasatakse ettepanekute arutamisse eksperdid ning asutakse otsima neile ka opositsiooni toetust. Seejärel saab lõplikult otsustada, kas ja kuidas on võimalik põhiseadust muuta – ainult koalitsiooni häältest selleks igal juhul ei piisa.

Valimiskogu eelistas algul ka Põhiseaduse Assamblee

Küsimus, kes peaks presidenti valima, põhjustas vaidlusi juba Põhiseaduse Assamblees, kus pakuti välja nii otsevalimised kui valijameeste süsteem. Assamblee leidis, et otsevalimine ei sobiks parlamentaarse riigikorraga, sest võimaldaks presidendil tugevale mandaadile toetudes oma pädevust teiste riigiorganite arvel laiendada, ning avaldas alguses toetust presidendi valimisele valimiskogus, mis pidi koosnema riigikogu liikmetest ja sajast omavalitsuste esindajast.