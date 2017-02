Gaute Kivistik: Ega võidud õpeta midagi, õpetavad ainult kaotused

Arvate, et Gaute Kivistik (45) ehk libauudiste autorina tuntud Rohke Debelakk on mees, kellele söödate märksõna sisse, vajutate siis nabal nuppu ning nali tuleb?

«Mul ei ole kunagi olnud anekdoodi rääkimise huvi,» avaldas ta lõppeva nädala keskel, kui tema tööandja, Kuku Raadio, valmistus tuleva nädala kolmapäeval tähistamas oma 25. tegevusaastat. «Ma naeran hea meelega anekdootide üle. Aga kui naeran ära, on anekdoot kohe meelest läinud. Kui keegi ütleks, et mine lava peale ja räägi veerand tundi anekdoote – maksimum, kui istuks püssitoru ees, tuleks kümme anekdooti meelde.»

Ometi on Kivistik hea, ladusa ja muheda jutuga, mis ajab alati suu muigvele. Seda tõestab ta taas ka alljärgnevas usutluses. Ta mõjub ikka värskelt ja kaasahaaravalt, hoolimata sellest, et on kogu elu peamiselt ainult rääkinud, rääkinud ja rääkinud.