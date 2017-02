Käsitöö väärtustaja: vöökiri ei peaks vorstipakilt vastu vaatama

«Kui inimesel on tahet oma juuri otsida, siis võiks paluda abi disaineritelt, kes aitaksid rahvusliku vöömustri viia paki peale või interjööri, sest vahetevahel on raske vaadata seda otse näkku rahvakunsti, et võtan vöökirja ja panen igale poole, mis ette jääb,» ütles Liivi Soova.

Rahvariided on Soova sõnul viimastel aegadel au sees ja inimestel on suur huvi nende tegemise vastu. Kuna tänapäeval on eestlastel juuri mitmes kihelkonnas, siis soovitab Soova rahvarõivaid valides lähtuda oma sisetundest. «Mina kannan Viru-Nigula rahvarõivaid, sest ma elan esivanemate talus ja ma tunnetan, et suures maailmas on just see mulle kõige õigem koht,» ütles käsitöömeister.

Liivi Soova sai tänavu Valgetähe V klassi teenetemärgi eest käsitöö ja rahvakunsti edendamise eest.