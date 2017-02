Seto sootska: linn ei tohiks maarahvast ära unustada

Seto sootska Evar Riisaare sõnul tuleks hoolikalt läbi mõelda suured plaanid, mis ähvardavad Eesti pooleks lüüa. «Päris paljaks pole seda mõtet ka raiuda ning Eestit ei tohiks võõrastele maha müüa,» rääkis Riisaare teenetemärkide kätte saamise ürtusel Nukuteatris. Eesti kultuuri tasuks hoida, sest see on põline rahvas, on sootska veendunud.

Evar Riitsaare pälvis Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Evar Riitsaar on olnud Setomaa ülemsootska ning soome-ugri kultuuripealinna üks korraldajaid. Ta on Seto kultuuri edendaja ja kunstnik. Kunstnikuna on ta maalinud tahvelmaale, kujundanud raamatuid.

Evar Riitsaar peab Obinitsas galeriid Hal'as Kunn, kuulub ansamblisse Lõkõriq ning on mitmel puhul esinenud koos setu meeste laulupargiga Liinatśuraq, Seto Miihi Summ ja SMS Tuhkwizza.