Internetis levivat enesetapumängu mänginud tüdruk: kui sa end ära ei tapa, siis ähvardavad nad tappa sinu ja su pere

Tallinnas kaheksandas klassis õppiv neiu rääkis Vikerraadiole, et mängul on palju erinevaid nimesid: sinivaal, vaikne maja, F5, F54 ja nii edasi. Tüdruk kuulist sellest mängust oma sõbranna käest.

Kui alguses neiu arvas, et Venemaalt alguse saanud mängu näol on tegu pigem naljaga, siis paari nädala möödudes ta mõistis, et nii see ei ole. Lapsed mängivad, lõiguvad end ja mõned tõesti teevadki enesetapu.

Tüdruk ise liitus sotsiaalmeediavõrgustikust VKontakte leitud «Sinivaala» grupiga. Grupi leidmine oli väga lihtne – pead vaid otsingusse kirjutama ükskõik, millise versiooni mängu nimest. Grupp ise on kinnine, seega liitumiseks tuleb kõigepealt saata administraatorile kiri.

«Mina kirjutasin, et mul on probleem ja tahaks mängida,» ütles neiu. Ta mõtles välja mure, et tal suri koer ära ning seetõttu tahaks ta teha enesetapu, aga mitte lihtsalt niisama, vaid läbi mängu.

Esimene ülesanne anti väga kiiresti. Tüdruk pidi torkama sõrme naelaga nii, et veri hakkaks voolama ja seda pildistama. Ent päriselt ta seda ei teinud, vaid otsis vastava pildi internetist. Ülesande andis talle poiss, kes väitis end olevat administraator. Veel tuli ülesannetena lõigata jala või käe peale vaalakuju või lõigata endale huulde. Sellest kõigest pidi saatma ka foto – või videotõestuse. Tüdruk saatis pilte ja videosid küll, ent leidis need internetist. Ühtegi ülesannet ta ise reaalselt ei täitnud.

Ohtliku mängu mänginud tüdruk märkis, et kui esimese ülesannete jagamise ajal mingeid ähvardusi ei tule, siis viimase päevani jõudes, mille ülesanne on sooritada enesetapp, läheb asi juba kurjemaks.

«Kui sa mängu viiekümnendal päeval enesetappu ei tee, siis hakkavad nad juba päriselt hirmutama. Nad ütlevad, et teavad kus elavad, nad ise tapavad su ära ja kogu su pere. Ma arvan, et mõned sellepärast teevadki enesetapu, et nad kardavad,» tõdes tüdruk.

Tüdruk jõudis ära teha 35 ülesannet ja siis tekkis ka tal endal juba hirm. Just seetõttu, et äkki hakatakse ka teda ähvardama. «Sõbranna, kes jõudis mängu lõpuni, ei teinud enesetappu. Ta lihtsalt lõpetas mängu,» ütles tüdruk. Ent üks tema eestlasest sõbranna mängis mängu ja lõikus end.

Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Roger Kumm:

Kumm tõdes «Vikerhommikus», et informatsioon sellest mängust on jõudnud ka politseini. «Otsest mänguga seotud viidet ei ole, aga see tuleneb ilmselt ka sellest, et lapsed ei räägi oma vanematele, et näiteks mõned vigastused on mängu tõttu tekkinud,» ütles Kumm.

«Kuna ma olen ise lapsevanem, siis loomulikult ma suhtlen nendega sel teemal. Üks minu lastest ongi selles vanuses, et kasutab interneti aktiivselt. Lapsevanem tihti unustab, et kui kodune arvuti on mingit pidi kontrolli all, siis mobiiltelefonid enam nii palju ei ole,» nentis Kumm.



Ta lisas, et lapsevanem peaks rahulikumalt oma lapse käest uurima, milliseid mänge sõbrad mängivad ning millised mängud levivad koolis. «Mitmeid aastaid tagasi levis mäng, kus koolis lämmatati teineteist mingi joobetunde tekitamiseks,» ütles ta.