Liitlaspataljoni tarbeks kerkib Tapale Eesti suurim konteinerlinnak

Kaitseväe Tapa linnakus on alustatud Eestisse paigutatava NATO pataljoni lahingugrupi tarbeks püstitatava konteinerlinnaku rajamist, ütles BNSile riigi kaitseinvesteeringute keskuse pressiesindaja. Tegemist on suurima Eestis rajatud militaarotstarbelise konteinerlinnakuga, kus hakkab paiknema üle saja staabi-, meditsiini- ja toetuskonteineri. Konteinerlinnak valmib aprillis.

NATO kontingendi ülem, Ühendkuningriigi relvajõudude kolonel Giles R. Harris ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et umbes 1200 Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa kaitseväelasest koosnev pataljon jõuab Eestisse järgmise kuue nädalal jooksul ehk aprilli keskpaigaks ning sama aja jooksul jõuab Eestisse ka üksuse tehnika.

Liitlasüksuse tarbeks rajatavad hooned valmivad septembriks

Liitlaspataljoni tarbeks Tapa linnakusse ehitatavad kasarmud, hooldushallid ja muud hooned valmivad augustis ja septembris.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse pressiesindaja sõnul edenevad ehitustööd kaitseväe Tapa linnakus liitlaste majutamiseks ja soomusmanöövervõime taristu arendamiseks plaanipäraselt. Ta ütles, et kõigi hoonete puhul on lepingud sõlmitud ja ehitustööd käimas ning hooned valmivad augustis ja septembris.

Tapa linnakusse ehitatakse liitlaste tarbeks kolm kasarmut, toitlustuskompleks, kuus hooldus- ja õppehalli ja viis varjualust. Lisaks ehitatakse linnakusse ka teenindavaid hooneid ja rajatisi, nagu näiteks alajaam, pesula, teed, platsid ja muud kommunikatsioonid. Viimane ehitis valmib 1. oktoobriks.

Käesoleva aasta sügisest saab seega Tapa linnakus olema kaheksa kasarmut, millest kolm lähevad liitlaste käsutusse ning konteinerlinnak, mis valmib juba aprillis.

NATO pataljoni lahingugrupp hakkab paiknema Tapal ja tegutsema koos 1. jalaväebrigaadiga. Ühendkuningriik panustab üksusesse 800 sõduriga, jalaväe lahingumasinatega Warrior, tankidega Challenger 2 ja taktikaliste luuredroonidega. Aasta esimeses pooles osaleb üksuses Prantsusmaa. Prantsusmaa on teatanud, et nende panuseks lahingugruppi on 300 kaitseväelasest koosnev üksus, mille relvastuses on tankid Leclerc ja soomukid. Mais võtab pataljon osa kolm nädalalt kestvast suurõppusest Kevadtorm.