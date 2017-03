Veidi enne kella 19 sai Päästeamet teate, et Võrus Tallinna maantee 46e puidutööstuses Puuslik AS on põleng. Leek ulatus katusest välja.

Kell 18.51 teatati, et Võrus Tallinna mnt põleb puidutööstuse katlaruumi poolne osa. Leek ulatus teatamise ajal katusest välja. #võrupuit — Päästeamet (@paasteamet) March 2, 2017

Kella poole 22 paiku veel kustutustööd käisid, kuid tule levikule oli pandud piir ning tuli loodeti lähiajal saada lõplikult kontrolli alla, täpsustas Lõuna päästekeskuse pressiesindaja.

Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse katlamaja osast.

Inforegistri andmetel toodab tules kannatada saanud Puuslik AS puidutööstus männipuust mööblit ning müüb seda eelkõige Eesti turule.