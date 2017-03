Surmagruppi imbunud leinav ema oleks peaaegu rongi alla hüpanud

Tema 13-aastane tütar Angelina hüppas Rjazanis 14-korruselise elumaja katuselt alla 2015. aasta 25. detsembril. Paar nädalat hiljem hüppas mõni kvartal eemal katuselt alla Sergei Pestovi tütar. Mõlema maja katusel leidsid vanemad sarnased kirjad teismeliste seas tuntud lauludest ning joonistusi vaaladest ja liblikatest.

Jelena ühines sotsiaalvõrgustikus valenime all teismeliste surmagrupiga. Edasi räägib ta ise.

«Mu tütrel oli olnud neli kontot, kolm neist valenimedega, neist omakorda kaks poiste nimedega. Hakkasin ühel tema valekontol kaasa mängima.

Sulandusin kahte kinnisesse gruppi. Ühe nimi oli «Vaalad ujuvad üles» ja seal oli 49 liiget. Teine oli «Me oleme kadunud põlvkonna lapsed» ja seal oli 60 inimest.

Algul olid seal lahendamiseks mõistatused, siis koostati gruppi neist, kes tahavad lahkuda 10. veebruaril. Kõik lapsed, kes tahtsid ühineda, pidi panema plussmärgi. Ma panin ka.

Ootasin kolm päeva, siis lisandusid minu konto juurde mingid kontod – ma ei tea, kas päris- või valenimedega –, kus küsiti, kas ma tõepoolest tahan surra.

«Hei, kiisu, mis sinuga juhtus, et tahad surra?»

Vastasin, et kaotasin ainsa inimese ja tahan ka ära minna. Mind võeti suitsiidigruppi.

Selle grupi administraatori esimene kiri mulle oli: «Tere tulemast! Antantum ootab teid, taevas on langenud maa peale.» Juures oli foto härja peaga kassist, kõik üleni verine.

Meile hakati igasuguseid fotosid saatma – ümberpööratud ristid jne. Selline sektantlik värk.

Inimesi muudkui lisandus ja lõpuks oli meid 67. Fotode järgi olid kõik lapsed, aga kui palju neist valenimega, ei oska ma öelda.

Meile hakati esitama küsimusi, kes kuidas tahab elust lahkuda. Hakati soovitama, kuidas on õige alla hüpata, et kindlasti surma saada ja sattuda tõe juurde. Enesetappu reklaamiti kui teekonda tõe juurde.

Siis pidi vastama šifreeritud küsimustele.

Edasi oli ülesanne lõigata vaala pilt käele žiletiga või tikkida sirkli terava otsaga. Sellest pidi tegema foto ja oma kontole üles panema. Kui seda laigiti, saime edasi järgmisele tasemele. Järgmisele tasemele sai 29 last.

Pidime pildistama oma kõhtu. Kui olid liiga paks, kästi dieeti pidada. Öeldi, et ärgu midagi söögu, joogu vaid kohvi. Kästi osta palavikuvastaseid ja peavalutablette ning neid neelata. Kui ei pidanud dieeti, järgnes karistus – tuli ennast lõikuda. Lapsed täitsid neid korraldusi. Dieedile panek on väga oluline etapp laste allutamisel.

Peaaegu iga päev pidi olema kell 4.20 hommikul üleval ja arvutis. Meile näidati videoid: sünged värvid, kõik vilkus, väga kiire tempo, veri, rongid, äralõigatud pead ja vastav muusika.

Administraator rääkis lastele pidevalt, et nad on kõige paremad ja tema nende ainuke sõber, kes neid mõistab. «Kõik ülejäänud vihkavad sind, sind pole neile vaja, sa oled neile tühi koht ja kadunud põlvkonna laps, aga meie mõistame sind, armastame sind.» Et õpetajad ja vanemad on halvad ning sõbrad pole tõelised.