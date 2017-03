Video: politsei tekitas Ida-Virumaal mitu liiklusohtlikku olukorda

Pardakaamera salvestiselt on näha vähemalt nelja liikluseeskirjade rikkumist.



Kõigepealt keerab paremal sõidurajal sõitev politseiauto vasakule sõidurajale ilma suunatuld näitama. Teisel sõidurajal sõitev Toyota oli sunnitud tegema kiire põike vastassuunavööndisse, et vältida kokkupõrget politseimasinaga. Seejärel keerab politseiauto uuesti paremale sõidurajale, ilma suunatuld näitama, sõidab üle pidevjoone ning kõige tipuks punase tule alt läbi ilma vilkureid kasutamata.

Pardakaamera salvestise sotsiaalmeediasse riputanud Kaisa tõdes, et politseiauto sõitis tükk aega normaalselt enne, kui hakkas järsult kõrvalritta kalduma. Kaisa märkis, et ei näinud põhjust punase tulega üle minna. «Edasi sõitsid nad kõrvaltänavasse ja sealt kaudu tulid suure tee peale tagasi ning sõitsid rahulikult oma baasi,» märkis Kaisa, kelle sõnul ei olnud neil kindlasti kuskile kiiret.

Jõhvi politseijaoskonna juht Kalle Kuusik

Antud juhul olid ametnikud sõitmas väljakutsele, mis oli seotud kodanikult tulnud vihjega võimaliku joobes juhi kohta. Politseinike sõnul lülitati sisse ka vilkurid, kuid nad jätsid veendumata, kas need töötavad.

Kuigi alarmsõitu tehes võib politseinik kõrvale kalduda mõningatest liiklusreeglitest, peab ta siiski tegema kõik endast oleneva, et tema sõidustiil oleks teiste liiklejate suhtes ohutu. Meie jaoks on oluline, et ametnikud reageeriksid operatiivselt juhtumitele, kuid ei ohustaks selle tegevusega kaasliiklejaid ja iseennast.

Tõepoolest, antud videos käitusid politseinikud vastutustundetult ja sooritasid mõtlematuid manöövreid, tekitades sellega liiklusohtlikke olukordi. Arusaadavalt õõnestas see paljude turvatunnet ja usaldust politsei suhtes, millest on mul väga kahju.

Viime läbi juhtumi kohta sisejuurdluse, mille käigus analüüsime koos ametnikega, miks nad selliselt liikluses käitusid ja kuidas edaspidi neid olukordi vältida.