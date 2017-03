Tänu juhiluba ihkavale noormehele muudetakse seadust

17-aastane Jõgeva noormees Martin Kalm soovis aasta eest taotleda piiratud juhtimisõigusega juhiluba ehk nn piimakaid, kirjutab Vooremaa. Et kumbki noormehe vanematest autoga ei sõida, hakkas ta otsima, kellega ja kus ta võib lisaks autokoolile sõitu harjutada.

Liiklusseadust uurides leidis noormees, et alaealise sõiduõppija juhendajaks saab olla ainult tema seaduslik esindaja ehk ema või isa. Kummastust tekitas poisis see, et kui alaealisele on juba piiratud juhtimisõigusega juhiluba väljastatud, siis võib tema kõrval lisaks lapsevanemale sõita ka keegi teine volitusega inimene.

«Volitus võiks hakata kehtima juba õppimise ajal,» leidis Martin. Ta selgitas, et sisuliselt ei tohiks juhtimisõiguse taotlemisel vahet teha, kas õpilane on juba eksamid teinud või valmistub eksamiteks. Koolituskursusel osalev alaealine, kellele on autokoolist väljastatud sõidukaart võiks sõidupraktika saamiseks sõita ka ema või isa volitatud isikuga.

Oma mõtetest andis noormees teada nii maanteeametisse kui majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse. «Sain kinnitust, et see on hea idee,» tõi ta välja. Martini sõnul kinnitas ministeerium, et just nii, nagu ta oli mõtte välja käinud, võikski seaduses olla. Noormehele saadetud vastuses oli kirjas, et sisuliselt arvestatakse liiklusseaduse eelnõu välja töötamisel tema ettepanekuga ning eelnõu peaks sel aastal jõustuma.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja liiklustalituse juhataja Hindrek Allvee kinnitas, et menetluses olevas liiklusseaduse eelnõus on muudatus sellisel kujul sees. «Eelnõu menetlemise ajaplaan on praegu selline, et loodame jõuda valitsuse ette käesoleva aasta oktoobris,» sõnas ta.

Praegu seaduses olev nõue, et juhendaja võib olla ainult seaduslik esindaja, on Allvee hinnangul pigem tarbetu piirang. Ta tõi välja, et kui isik vastab juhendajale esitatavatele nõuetele, siis puudub põhjus, miks ei võiks seadusliku esindaja kirjalikul nõusolekul juhendajaks olla keegi teine.

