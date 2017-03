«Pealtnägija»: Eestisse on saabunud «ratsa rikkaks» skeemide uus laine

«Pealtnägija» osales eksperimendi korras investeerimisskeemi Forex Division koolitusel, mida viis läbi Inglismaal asutatud firma Mastery Trading Academy ehk MTA. Firma reklaamnägu, noor britt Matt Travis lubab lausa anomaalset tootlust. Jaanuaris avas firma oma sõnul Eestis kontori.

Koolitusel osales varem investeerimisega kokku puutunud ja sellest korduvalt lugusid teinud Ilja Dotšar ETV Plussist. Tallinki koolituskeskusesse koguneb ca 30 inevsteerimishuvilist, kellele räägitakse vaid imelisest tuluvõimalusest, aga mitte võimalikust kaotusest.

«Pealtnägijal» ei õnnestunud absoluutse kindlusega tõestada, et tegu on petuskeemiga, kuid niipea kui koolitajad saavad teada Finantsinspektsiooni ja meedia huvist koolituse vastu, kaovad nad nö põranda alla ja osalistele teatatakse, et edasi suheldakse vaid FB kinnises grupis.

Selgub, et uhketel koolitajatel pole tegevuslubasid, et anda finantsnõu- ja konsultatsioone ehk põhimõtteliselt on nad šarlatanid.

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm nentis saates, et kui investeerimisskeemi müüakse klubina ja elustiilina, näidates igati selle positiivset kuvandit , siis on see selge ohumärk, sest niimoodi finantsteenused ei tööta. «On palju petuskeeme, mis on suunatud neile, kes väga hästi ei mõista, milliseid riske nad võtavad ja mida neile pakutakse,» tõdes Nõmm.

«Mina kindlasti soovitan hoiduda Forexist, et sellel ei ole tegemist mitte midagi investeerimisega,» ütles saates TTÜ rahanduse dotsent ja elukutseline investor Tõnn Talpsepp.

Põhja prokuratuuris on praegu pooleli viis kriminaalasja, mis puudutavad sarnaste investeerimisskeemide pakkumist ja tegevusloata finantsteenuse osutamist.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maria Entsik märkis, et kui keegi on otsustanud raha investeerida, tuleks kindlasti selgeks teha finantsteenuse pakkuja taust. Selleks on vaja teha järelepärimine Finantsinspektsioonile, kas on tegevusluba välja antud. Kui tegevusluba puudub, siis piisab juba sellest, et riik saaks kriminaalasja algatada, pole isegi vaja ära oodata, et keegi reaalselt kahju kannataks.